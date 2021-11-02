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«Реал» — «Шахтёр». Прогноз на матч Лиги чемпионов (03.11.2021)

02 ноября 2021, 09:50

В 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Реал» примет «Шахтёр». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Лига чемпионов 2021/2022
Реал
Шахтёр
2 : 1
завершен
03 ноября 2021, 20:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.3814.39
Мелбет 1.20 7.42 15.90
1XBET 1.23 7.20 15.00

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. На победу «Реала» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6.75, а сенсационная победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 13.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.55. Букмекеры не верят в ТМ 2.5 и дают его по коэффициенту 2.5. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Реал» в минувшем туре чемпионата Испании на выезде сражался с «Эльче» и одержал минимальную победу (2:1). Теперь команда готовится к трудной игре в Лиге чемпионов, где желает повторить результат предыдущего матча (5:0).

«Шахтёру» в Лиге чемпионов терять уже нечего и нужно всеми силами стараться цепляться за победу в оставшихся матчах. Команде для продолжения участия в еврокубках весной необходимо завоевать две победы в оставшихся трех матчах, но сделать это будет крайне трудно. На выходных донецкий коллектив провел игру национального чемпионата против черниговской «Десны» и без шансов разгромил ее (5:1)

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Реала» составляет четыре поединка
  • «Шахтёр» одержал победу в четырех из пяти крайних матчей
  • Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом ТБ 3.5
  • Четыре из пяти последних игр «Шахтёра» и пять из шести «Реала» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Шахтёру» очень тяжело в этом сезоне даются голы в еврокубках. За три тура игроки команды ни разу не поразили ворота соперников, этому способствуют, конечно, и травмы двух ведущих нападающих. Скорее всего, голов от дончан не будет и в этом поединке. Сделать ставку на «обе забьют – нет» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.50 2.13 1.74
Мелбет 3.00 1.41
1XBET 2.64 1.46
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Все комментарии
cnm7cscer85k
cnm7cscer85k
02 ноября в 12:18
Футбольный клуб Реал (Мадрид) одержит победу.
fz3gk7me89j4
fz3gk7me89j4
02 ноября в 12:17
Футбольный клуб Реал (Мадрид) выиграет матч.
shlomo
shlomo
02 ноября в 09:57
Сложно будет Шахтеру в Испании....
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