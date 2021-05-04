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«Реал Сосьедад» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (07.05.2021)

вчера, 13:23

«Реал Сосьедад» примет на своем поле «Эльче» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.553.957.82
Лига Ставок 1.56 4.00 6.80
Мелбет 1.57 4.14 7.30
1XBET 1.57 4.14 7.30
BetBoom 1.54 4.02 7.45

Ставки букмекеров

В этом поединке можно поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.45. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 4.30 и на победу «Эльче» по 7.75.

Форма команд

«Реал Сосьедад» набрал 53 балла и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 14 побед, 11 ничьих и девять поражений. «Реал Сосьедад» забил 51 мяч и пропустил 35 голов.

«Эльче» ужасно проводит этот сезон и рискует вылететь в Сегунду. Клуб набрал 30 баллов и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — шесть побед, 12 ничьих и 16 поражений. Команда забила 29 голов и пропустила 50 мячей.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» выиграл два матча из последних пяти

● «Эльче» выиграл один поединок из последних пяти

● У «Сосьедада» шесть забитых и шесть пропущенных в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.05 и тотал голов больше 2.5 по 1.90. Стоит ожидать много забитых мячей, так как хозяева поля имеют в своем арсенале хорошую атаку.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сочи» — «Ротор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.57 1.81 2.11
Лига Ставок 2.50 1.54 1.79 2.04
Мелбет 1.85 2.10
1XBET 2.50 1.53 1.85 2.10 1.41 2.91
BetBoom 2.56 1.54 1.80 2.06 1.45 2.87
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 16:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Эльче»
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