«Реал Сосьедад» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (07.05.2021)

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вчера, 13:23

«Реал Сосьедад» примет на своем поле «Эльче» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.45. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 4.30 и на победу «Эльче» по 7.75.

Форма команд

«Реал Сосьедад» набрал 53 балла и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 14 побед, 11 ничьих и девять поражений. «Реал Сосьедад» забил 51 мяч и пропустил 35 голов.

«Эльче» ужасно проводит этот сезон и рискует вылететь в Сегунду. Клуб набрал 30 баллов и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — шесть побед, 12 ничьих и 16 поражений. Команда забила 29 голов и пропустила 50 мячей.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» выиграл два матча из последних пяти

● «Эльче» выиграл один поединок из последних пяти

● У «Сосьедада» шесть забитых и шесть пропущенных в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.05 и тотал голов больше 2.5 по 1.90. Стоит ожидать много забитых мячей, так как хозяева поля имеют в своем арсенале хорошую атаку.

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