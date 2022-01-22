«Реал Сосьедад 2» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (24.01.2022)

24 января 2022 года «Реал Сосьедад 2» примет «Картахену» в рамках 24-го тура Испанской Сегунды. поединок пройдет на стадионе «Реале Арена». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Испании.
|
- : -
завтра, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча, по мнению букмекеров «Реал Сосьедад 2». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.25. «Картахена» может победить по коэффициенту 2.75. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по 2.80.
Форма команд
«Реал Сосьедад 2» идет на 21-й строчке турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. У команды четыре победы, шесть ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 31 мяч. У команды в последних матчах все очень плохо, она постоянно теряет очки и рискует остаться в подвале турнирной таблице до конца сезона. Поражение от «Эйбара» со счетом 3:2, а также от «Вальядолида» 0:2. Клуб сыграл вничью с «Леганесом» 1:1.
«Картахена» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды десять побед, три ничьих и десять поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 31 мяч. У клуба в последних встречах не лучшая статистика, он часто теряет очки. «Картахена» проиграла «Уэске» со счетом 0:3, а также выиграла у «Альмерии» 0:1 и победила «Мирандес» 3:0.
Информация для ставок
- «Картахена» проиграла два матча из последних пяти
- «Реал Сосьедад 2» не побеждает семь игр кряду
- У «Картахены» два забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют по коэффициенту 2.80. Эти клубы играют в смелый и атакующий футбол, так что в их голы очень даже верится. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и победит «Реал Сосьедад 2» по 4.70.