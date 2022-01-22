«Реал Сосьедад 2» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (24.01.2022)

1642860214

вчера, 17:03

24 января 2022 года «Реал Сосьедад 2» примет «Картахену» в рамках 24-го тура Испанской Сегунды. поединок пройдет на стадионе «Реале Арена». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит матча, по мнению букмекеров «Реал Сосьедад 2». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.25. «Картахена» может победить по коэффициенту 2.75. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по 2.80.

Форма команд

«Реал Сосьедад 2» идет на 21-й строчке турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. У команды четыре победы, шесть ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 31 мяч. У команды в последних матчах все очень плохо, она постоянно теряет очки и рискует остаться в подвале турнирной таблице до конца сезона. Поражение от «Эйбара» со счетом 3:2, а также от «Вальядолида» 0:2. Клуб сыграл вничью с «Леганесом» 1:1.

«Картахена» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды десять побед, три ничьих и десять поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 31 мяч. У клуба в последних встречах не лучшая статистика, он часто теряет очки. «Картахена» проиграла «Уэске» со счетом 0:3, а также выиграла у «Альмерии» 0:1 и победила «Мирандес» 3:0.

Информация для ставок

«Картахена» проиграла два матча из последних пяти

«Реал Сосьедад 2» не побеждает семь игр кряду

У «Картахены» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют по коэффициенту 2.80. Эти клубы играют в смелый и атакующий футбол, так что в их голы очень даже верится. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и победит «Реал Сосьедад 2» по 4.70.