«Зальцбург» — «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

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вчера, 20:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Зальцбурга» оценивается за 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Зальцбург» на данный момент идет на третьем месте в группе Лиги Чемпионов и набрал три очка. Команда отстает на четыре балла от двух лидеров, и чтобы оставить шансы на выход в плей-офф, обязана побеждать «Интер», что сделать будет максимально сложно. В прошлом туре чемпионата Австрии «Зальцбург» обыграл на выезде «Тироль» (2:0), а в кубке страны только в серии пенальти одолел «Хартберг» (2:1).

«Интер» может чувствовать себя уверенно перед грядущей встречей, ведь набрал семь очков за три тура и в случае победы в этом поединке обеспечить себе место в плей-офф турнира. В чемпионате Италии подопечные Симоне Индзаги возглавили турнирную таблицу с 28 очками, а в последних турах обыграли таких непростых соперников как «Аталанта» (2:1) и «Рома» (1:0).

Информация для ставок

«Интер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Зальцбург» одержал победы в шести встречах из десяти за последнее время

«Интер» выиграл все пять матчей против «Зальцбурга»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, а гости первых минут постараются завладеть инициативой. Предполагаем, что «Интер» сможет набрать в Австрии три балл, а сделать ставку на это можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.