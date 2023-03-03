«Ренн» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (05.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.5. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Ренна» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.
|
- : -
05 марта 2023, 22:45
воскресенье
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.
Форма команд
«Ренн» покинул Лигу Европы и теперь может полностью сосредоточиться на чемпионате, где удерживается в зоне еврокубков. Команда занимает пятое место с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. Чтобы побороться за более высокие места, коллективу очень нужно набирать стабильно очки. В прошлом туре «Ренн» переиграл на выезде «Ренн» (1:0), а ранее обыграл на своем поле «Клермон» (2:0).
«Марсель» проиграл важный матч «ПСЖ» (0:3) и осложнил себе борьбу за чемпионство. Сейчас подопечные Игора Тудора идут на втором месте с 52 баллами и отстают от лидера уже на восемь очков. Матч будет непростым для гостей, но при хорошей реализации моментов команда может добиться успеха. В матче кубка Франции «Марсель» проиграл «Анси» и покинул турнир (2:3 по пенальти).
Информация для ставок
- «Ренн» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Марсель» выиграл шесть последних выездных поединков
- «Марсель» выиграл три из пяти последних поединков с «Ренном» при одном поражении
Прогноз
«Марсель» крайне мотивирован на этот и следующие поединки, поэтому предполагаем, что гости смогут достичь минимальной победы. Сделать ставку на «Марсель» можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.