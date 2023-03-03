«Ренн» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (05.03.2023)

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сегодня, 11:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.5. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Ренна» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Ренн» покинул Лигу Европы и теперь может полностью сосредоточиться на чемпионате, где удерживается в зоне еврокубков. Команда занимает пятое место с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. Чтобы побороться за более высокие места, коллективу очень нужно набирать стабильно очки. В прошлом туре «Ренн» переиграл на выезде «Ренн» (1:0), а ранее обыграл на своем поле «Клермон» (2:0).

«Марсель» проиграл важный матч « ПСЖ » (0:3) и осложнил себе борьбу за чемпионство. Сейчас подопечные Игора Тудора идут на втором месте с 52 баллами и отстают от лидера уже на восемь очков. Матч будет непростым для гостей, но при хорошей реализации моментов команда может добиться успеха. В матче кубка Франции «Марсель» проиграл «Анси» и покинул турнир (2:3 по пенальти).

Информация для ставок

«Ренн» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Марсель» выиграл шесть последних выездных поединков

«Марсель» выиграл три из пяти последних поединков с «Ренном» при одном поражении

Прогноз

«Марсель» крайне мотивирован на этот и следующие поединки, поэтому предполагаем, что гости смогут достичь минимальной победы. Сделать ставку на «Марсель» можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.