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«Рентистас» — «Ливерпуль Монтевидео». Прогноз на матч Примеры Уругвая (12.07.2021)

вчера, 12:11

«Рентистас» играет против «Ливерпуля» из Монтевидео. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ливерпуль Монтевидео». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу хозяев по 4.40.

Форма команд

«Рентистас» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. Команда, у которой едва недавно не сгорел в пожаре футболист, выиграла три матча, дважды играла вничью и проиграла в четырех поединках. У клуба в активе шесть забитых и 11 пропущенных мячей. В последних матчах «Рентистас» выглядит неплохо, команда набрала хороший ход и может замахнуться на то, чтобы подняться выше в турнирной таблице, но против «Ливерпуля» будет очень тяжело.

«Ливерпуль» набрал в этом сезоне 19 баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. У клуба в активе шесть побед, одна ничья и два поражения. Команда забила 26 голов и пропустила 12 мячей. В последних матчах «Ливерпуль» находится в хорошей форме и демонстрирует футбол отличного качества.

Информация для ставок

● «Ливерпуль» забил 14 голов в последних пяти матчах
● «Рентистас» не проигрывает три игры кряду
● «Ливерпуль» не проигрывает три матча подряд

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «только одна команда забьет в обоих таймах» по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит клубом «Ливерпуль Монтевидео» по 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.77 1.67 2.26
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shlomo
shlomo
вчера в 13:56
Гости не проиграют
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