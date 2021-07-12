«Рентистас» — «Ливерпуль Монтевидео». Прогноз на матч Примеры Уругвая (12.07.2021)

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вчера, 12:11

«Рентистас» играет против «Ливерпуля» из Монтевидео. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ливерпуль Монтевидео». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу хозяев по 4.40.

Форма команд

«Рентистас» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. Команда, у которой едва недавно не сгорел в пожаре футболист, выиграла три матча, дважды играла вничью и проиграла в четырех поединках. У клуба в активе шесть забитых и 11 пропущенных мячей. В последних матчах «Рентистас» выглядит неплохо, команда набрала хороший ход и может замахнуться на то, чтобы подняться выше в турнирной таблице, но против «Ливерпуля» будет очень тяжело.

«Ливерпуль» набрал в этом сезоне 19 баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. У клуба в активе шесть побед, одна ничья и два поражения. Команда забила 26 голов и пропустила 12 мячей. В последних матчах «Ливерпуль» находится в хорошей форме и демонстрирует футбол отличного качества.

Информация для ставок

● «Ливерпуль» забил 14 голов в последних пяти матчах

● «Рентистас» не проигрывает три игры кряду

● «Ливерпуль» не проигрывает три матча подряд

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «только одна команда забьет в обоих таймах» по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит клубом «Ливерпуль Монтевидео» по 1.55.