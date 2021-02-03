«Реймс» — «Анже». Прогноз на матч французской Лиги 1 (03.02.2021)

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вчера, 17:37

«Реймс» и «Анже» проведут очную встречу в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 3 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Заключить пари на победу «Реймса» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.75, а гостевая победа «Анже» получила котировку 2.99. Вероятность того, что команды сыграют вничью, компания оценивает в 3.15.

По мнению аналитиков, эта игра будет не слишком результативной. Поставить на тотал меньше 2,5 голов можно по коэффициенту 1.60, больше – 2.50.

Форма команд

«Реймс» находится в отличной форме, которая позволила команде подняться на 12-е место в турнирной таблице и отдалиться от зоны вылета на девять зачетных пунктов. В пяти прошлых турах «красно-белые» проиграли только один матч – «Лиллю» (1:2). Еще в трех поединках «Реймс» отметился победами над «Сент-Этьеном» (3:1), «Брестом» (1:0) и «Страсбуром» (1:0), а также сыграл вничью с «Дижоном» (0:0).

«Анже» показал противоположные результаты в 2021 году. У «черно-белых» было три поражения кряду, которые они потерпели во встречах с «Монако» (0:3), ПСЖ (0:1) и «Бордо» (1:2). Прервать эту серию команде удалось в прошлом туре за счет домашней победы над «Нимом» (3:1). В таблице Лиги 1 «Анже» занимает восьмое место, набрав 33 очка.

Информация для ставок

В 8 из 10 гостевых матчей «Анже» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Реймс» не проигрывал в шести прошлых домашних матчах против «Анже»

«Реймс» не проигрывал в пяти предыдущих поединках на своем поле в Лиге 1

Прогноз

В этой игре предлагаем сделать ставку на победу «Реймса» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Бетсити. «Анже» неважно выглядел в прошлых турах, в гостях у соперника «черно-белые» редко берут очки.

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