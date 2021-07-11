«Рига» — «Мальме». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (13.07.2021)

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вчера, 23:49

13 июля состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов между «Ригой» и «Мальме». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В ответной игре фаворитом букмекеры также считают шведский клуб. Поставить на победу «Мальме» можно по коэффициенту 1.39, ничья находится на отметке 4.80, а победа «Риги» отмечена 7.20.

Помимо этого, аналитики букмекерской конторы Фонбет считают, что игра в столице Латвии получится результативной. Заключить пари на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.28.

Форма команд

В первом матче, который состоялся 7 июля, «Мальме» одержал непростую победу на своем поле. Шведскому коллективу лишь во втором тайме удалось сломить сопротивление «Риги», которая с конца первого тайма играла в численном меньшинстве.

После этого поединка «Рига» не проводила официальных матчей. Последний поединок в национальном чемпионате рижане проиграли «Лиепае» с минимальным счетом (0:1).

«Мальме» в чемпионате Норвегии 10 июля победил дома «Сириус». В ворота соперника команда отправила четыре безответных гола (4:0), а набранные три очка позволили коллективу закрепиться на первом месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Рига» не пропускала больше одного гола в семи прошлых матчах на своем поле

В 5 предыдущих гостевых матчах «Мальме» прошла ставка на «обе забьют – да»

«Мальме» выиграл 6 из 10 последних поединков во всех турнирах

Прогноз

«Рига» дала достойный отпор сопернику в первой игре. Несмотря на минимальное поражение и разницу в классе, латвийцы сохранили теоретические шансы на проход в следующий тур. Но для этого хозяевам нужно исключить провалы в обороне, а атака «Мальме», как показал первый поединок, сейчас не в лучшей форме. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше (3) голов по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче «КР Рейкьявик» — «Кефлавик» по приятному коэффициенту.