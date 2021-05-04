«Риу Аве» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.05.21)

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вчера, 15:52

«Риу Аве» в рамках 31-го тура чемпионата Португалии примет на домашней арене «Спортинг». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекерские конторы на матч 5 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую выставила букмекерская компания Мелбет, фаворитом в этой игре считается «Спортинг». Заключить пари на победу гостей можно по коэффициенту 1.77. Шансы «Риу Аве» одержать победу оцениваются по коэффициенту 4.82, а ничья доступна по коэффициенту 3.64. Кроме того, букмекер полагает, что встреча «Риу Аве» и «Спортинга» будет низовой. Ставки на тотал меньше (2,5) мячей идут по коэффициенту 1.81, больше – 2.10.

Форма команд

«Риу Аве» ожидает сложная концовка сезона в чемпионате. К очередному туру команда подходит на 16-м месте в турнирной таблице, опережая зону переходных игр только на два балла. Самый частый исход игр «Риу Аве» в этой кампании – ничья (13), а также в активе клуба шесть побед и 11 поражений в лиге. В двух последних поединках сегодняшние хозяева разделили очки с «Пасуш де Феррейрой» (1:1) и «Портимоненси» (0:0), а до этого проиграли в гостях «Маритиму» (0:1).

«Спортинг» удерживает лидерство в турнирной таблице чемпионата. За четыре тура до конца команда из Лиссабона опережает «Порту» на шесть баллов. В текущей кампании «львы» еще не проигрывали – 23 победы и семь ничьих. Кроме того, в активе «Спортинга» самая надежная защита чемпионата, пропустившая всего 15 мячей за 30 матчей. В двух последних турах лидер спокойно обыграл «Брагу» (1:0) и «Насионал» (2:0).

Информация для ставок

В 10 из 11 прошлых матчей «Риу Аве» сыграл исход ТМ(2,5)

«Спортинг» не пропускал голы в 7 из 9 предыдущих гостевых поединках лиги

В 8 из 9 последних выездных матчей «Спортинга» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

К очному противостоянию команды подходят с необходимостью набирать очки. «Риу Аве» пытается отдалиться от зоны вылета, а «Спортинг» намерен довести до победы чемпионскую гонку. Учитывая, что гости надежно играют в защите, а хозяева мало забивают, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.81 в БК Мелбет.