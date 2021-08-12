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«Рода» — «Экселсиор». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (13.08.2021)

вчера, 19:35

«Рода» сыграет против «Экселсиора» в рамках второго тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.764.174.35
BetBoom 1.72 3.95 4.20

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Роду». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.72. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.95, а на победу «Экселсиора» по 4.00.

Форма команд

«Рода» хорошо стартовала в лиге. Команда победила «Графсхап» со счетом 3:0. В товарищеских матчах было далеко не все так радужно, команда выиграла всего один поединок против «Патро Эйсден» со счетом 2:1. Клуб также проиграл «Валвейку» со счетом 2:4 и ничего не показал в матчах против «Кёльна» и «Ломмеля». Команда много пропускает и мало забивает.

«Экселсиор» проиграл первый поединок в лиге со счетом 0:1. Этот клуб находится в еще более ужасной форме, чем соперник. Команда ничего не показала в товарищеских матчах, смогла выиграть лишь один поединок. «Экселсиор» не может похвастаться хорошим уровнем игры в поединках против сильных клубов.

Информация для ставок

● «Экселсиор» проиграл три матча кряду
● «Рода» выиграла два матча из последних пяти
● «Экселсиор» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — исход с учетом форы (-1.5) «Роды» по коэффициенту 2.70.

Ранее букмекеры не смогли выбрать очевидного фаворита в матче чемпионата Португалии «Брага» — «Спортинг».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.60 1.91 1.97
BetBoom 3.75 1.23 2.25 1.57 1.75 1.95
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:44
Хозяева не проиграют...
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