«Рода» — «Экселсиор». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (13.08.2021)

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вчера, 19:35

«Рода» сыграет против «Экселсиора» в рамках второго тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Роду». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.72. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.95, а на победу «Экселсиора» по 4.00.

Форма команд

«Рода» хорошо стартовала в лиге. Команда победила «Графсхап» со счетом 3:0. В товарищеских матчах было далеко не все так радужно, команда выиграла всего один поединок против «Патро Эйсден» со счетом 2:1. Клуб также проиграл «Валвейку» со счетом 2:4 и ничего не показал в матчах против «Кёльна» и «Ломмеля». Команда много пропускает и мало забивает.

«Экселсиор» проиграл первый поединок в лиге со счетом 0:1. Этот клуб находится в еще более ужасной форме, чем соперник. Команда ничего не показала в товарищеских матчах, смогла выиграть лишь один поединок. «Экселсиор» не может похвастаться хорошим уровнем игры в поединках против сильных клубов.

Информация для ставок

● «Экселсиор» проиграл три матча кряду

● «Рода» выиграла два матча из последних пяти

● «Экселсиор» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — исход с учетом форы (-1.5) «Роды» по коэффициенту 2.70.

Ранее букмекеры не смогли выбрать очевидного фаворита в матче чемпионата Португалии «Брага» — «Спортинг».