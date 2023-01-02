«Рома» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (04.01.2023)

Ставки букмекеров
Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Болоньи», зайдет коэффициент 5.8. Ничью можно выбрать по 3.85.
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завтра, 18:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.03 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.78. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.
Форма команд
«Рома» в последних турах чемпионата Италии играла очень неуверенно и набрала не так много очков. Это не могло не повлиять на положение в турнирной таблице, где столичный клуб занимает седьмое место с 27 баллами. В поединке с середняком Серии А от подопечных Жозе Моуриньо болельщики ждут только победы. В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Торино» (1:1), а ранее с тем же счетом поделила очки с «Сассуоло» (1:1).
«Болонья» смогла набрать 12 очков пяти последних турах чемпионата Италии что можно считать великолепным результатом. Коллектив сразу смог подняться на 11 место с 19 баллами и может чувствовать себя в относительной безопасности, которую опережает на 12 очков. Два последних матча в Серии А для «Болоньи» завершились победой над «Сассуоло» (3:0) и крупным разгромом от «Интера» (1:6).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют»
- «Болонья» проиграла шесть выездных матчей из последних десяти во всех турнирах
- Три последних матча между клубами закончились тоталом меньше 1.5 мяча
- «Рома» выиграла только пять матчей у «Болоньи» из десяти за последнее время
Прогноз
«Болонья» показывает хорошие результаты в последних турах и просто так не даст «Роме» завладеть преимуществом. Предполагаем, что большого количества голов зрители не увидят, поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.