«Рома» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (04.01.2023)

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вчера, 23:59

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Болоньи», зайдет коэффициент 5.8. Ничью можно выбрать по 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 2.03 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.78. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Рома» в последних турах чемпионата Италии играла очень неуверенно и набрала не так много очков. Это не могло не повлиять на положение в турнирной таблице, где столичный клуб занимает седьмое место с 27 баллами. В поединке с середняком Серии А от подопечных Жозе Моуриньо болельщики ждут только победы. В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Торино» (1:1), а ранее с тем же счетом поделила очки с «Сассуоло» (1:1).

«Болонья» смогла набрать 12 очков пяти последних турах чемпионата Италии что можно считать великолепным результатом. Коллектив сразу смог подняться на 11 место с 19 баллами и может чувствовать себя в относительной безопасности, которую опережает на 12 очков. Два последних матча в Серии А для «Болоньи» завершились победой над «Сассуоло» (3:0) и крупным разгромом от «Интера» (1:6).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют»

«Болонья» проиграла шесть выездных матчей из последних десяти во всех турнирах

Три последних матча между клубами закончились тоталом меньше 1.5 мяча

«Рома» выиграла только пять матчей у «Болоньи» из десяти за последнее время

Прогноз

«Болонья» показывает хорошие результаты в последних турах и просто так не даст «Роме» завладеть преимуществом. Предполагаем, что большого количества голов зрители не увидят, поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.