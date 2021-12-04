«Рома» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (04.12.2021)

Пятнадцатый тур итальянской Серии А полон интересными противостояниями и одним из таких станет игра «Ромы» с «Интером». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.
|
- : -
сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
«Интер» имеет небольшое преимущество в линии букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2. На успех «Ромы» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.65, ничья стоит 3.75.
Форма команд
«Рома» находится на пятом месте в турнирной таблице и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Не всё у подопечных Жозе Моуриньо идет гладко, в минувшем туре уступили на выезде «Болонье» (1:1), но чуть ранее сумели обыграть «Торино» и «Дженоа».
«Интер» расположился двумя строчками выше и имеет в активе на девять очков больше, чем соперник. Миланский клуб пребывает в отличной игровой форме, о чем свидетельствует его победная серия. В двух прошедших турах команда без проблем переиграла сначала «Венецию» на выезде, а затем и «Специю» дома с одинаковым счетом (2:0).
Информация для ставок
• «Рома» трижды проиграла в последних семи матчах
• Победная серия «Интера» составляет четыре поединка
• Три минувших очных встречи завершились пробитием тотала больше 3.5 мячей
Прогноз
«Рома» на данном этапе сезона не имеет стабильности и теряет очки даже с откровенными аутсайдерами. Сделать ставку на победу «Интера» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.