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«Рома» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (04.12.2021)

сегодня, 12:03

Пятнадцатый тур итальянской Серии А полон интересными противостояниями и одним из таких станет игра «Ромы» с «Интером». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.943.761.99
Фонбет 3.75 3.60 1.97
Мелбет 3.96 3.76 2.01

Ставки букмекеров

«Интер» имеет небольшое преимущество в линии букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2. На успех «Ромы» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.65, ничья стоит 3.75.

Форма команд

«Рома» находится на пятом месте в турнирной таблице и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Не всё у подопечных Жозе Моуриньо идет гладко, в минувшем туре уступили на выезде «Болонье» (1:1), но чуть ранее сумели обыграть «Торино» и «Дженоа».

«Интер» расположился двумя строчками выше и имеет в активе на девять очков больше, чем соперник. Миланский клуб пребывает в отличной игровой форме, о чем свидетельствует его победная серия. В двух прошедших турах команда без проблем переиграла сначала «Венецию» на выезде, а затем и «Специю» дома с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

• «Рома» трижды проиграла в последних семи матчах
• Победная серия «Интера» составляет четыре поединка
• Три минувших очных встречи завершились пробитием тотала больше 3.5 мячей

Прогноз

«Рома» на данном этапе сезона не имеет стабильности и теряет очки даже с откровенными аутсайдерами. Сделать ставку на победу «Интера» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.65 1.32 2.23 1.72 1.78 2.14
Мелбет 2.25 1.75
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shlomo
shlomo
сегодня в 15:03
Сложный будет матч для обоих клубов
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