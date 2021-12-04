«Рома» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (04.12.2021)

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сегодня, 12:03

Пятнадцатый тур итальянской Серии А полон интересными противостояниями и одним из таких станет игра «Ромы» с «Интером». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Интер» имеет небольшое преимущество в линии букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2. На успех «Ромы» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.65, ничья стоит 3.75.

Форма команд

«Рома» находится на пятом месте в турнирной таблице и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Не всё у подопечных Жозе Моуриньо идет гладко, в минувшем туре уступили на выезде «Болонье» (1:1), но чуть ранее сумели обыграть «Торино» и «Дженоа».

«Интер» расположился двумя строчками выше и имеет в активе на девять очков больше, чем соперник. Миланский клуб пребывает в отличной игровой форме, о чем свидетельствует его победная серия. В двух прошедших турах команда без проблем переиграла сначала «Венецию» на выезде, а затем и «Специю» дома с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

• «Рома» трижды проиграла в последних семи матчах

• Победная серия «Интера» составляет четыре поединка

• Три минувших очных встречи завершились пробитием тотала больше 3.5 мячей

Прогноз

«Рома» на данном этапе сезона не имеет стабильности и теряет очки даже с откровенными аутсайдерами. Сделать ставку на победу «Интера» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.