«Рома» — «Лечче». Прогноз на матч кубка Италии (20.01.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.36. В случае победы «Лечче», зайдет коэффициент 8.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.
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сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.28. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Лечче» представляет Серию B и находится в группе лидеров, рассчитывая побороться за повышение в классе. Клуб занимает пятое место и набрал 34 очка, а в последних пяти турах набрал 10 баллов. Кубковый матч придется играть на поле соперника и добиться положительного результата будет непросто, но моменты у ворот римского клуба обязательно будут. Последние два матча «Лечче» завершились победой над «Порденоне» (1:0) и поражением от «Пизы» (0:1).
«Рома» смогла прервать серию без побед из трех поединков и минимально одолела на своем поле аутсайдера «Кальяри» (1:0). Побороться за Скудетто у «волков» практически нет шансов, поэтому кубок страны может стать главной целью с точки зрения завоевания трофея. В игре с командой из низшего дивизиона от столичного клуба все будут ждать только победы. До победной игры в прошлом туре, «Рома» проиграла на своем поле «Ювентусу» (3:4).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют»
- «Лечче» проиграл только один матч из последних десяти матчей во всех турнирах
- «Рома» выиграла восемь из десяти последних матчей у «Лечче»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Рома» хочет продолжить свой путь к кубку Италии и имеет большие шансы на выход в четвертьфинал. Предполагаем, что подопечные Жозе Моуриньо одержат уверенную победу с форой (-1.5), поставить на которую можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.