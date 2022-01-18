«Рома» — «Лечче». Прогноз на матч кубка Италии (20.01.2022)

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18 января 2022, 12:30

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.36. В случае победы «Лечче», зайдет коэффициент 8.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.28. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Лечче» представляет Серию B и находится в группе лидеров, рассчитывая побороться за повышение в классе. Клуб занимает пятое место и набрал 34 очка, а в последних пяти турах набрал 10 баллов. Кубковый матч придется играть на поле соперника и добиться положительного результата будет непросто, но моменты у ворот римского клуба обязательно будут. Последние два матча «Лечче» завершились победой над «Порденоне» (1:0) и поражением от «Пизы» (0:1).

«Рома» смогла прервать серию без побед из трех поединков и минимально одолела на своем поле аутсайдера «Кальяри» (1:0). Побороться за Скудетто у «волков» практически нет шансов, поэтому кубок страны может стать главной целью с точки зрения завоевания трофея. В игре с командой из низшего дивизиона от столичного клуба все будут ждать только победы. До победной игры в прошлом туре, «Рома» проиграла на своем поле «Ювентусу» (3:4).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют»

«Лечче» проиграл только один матч из последних десяти матчей во всех турнирах

«Рома» выиграла восемь из десяти последних матчей у «Лечче»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Рома» хочет продолжить свой путь к кубку Италии и имеет большие шансы на выход в четвертьфинал. Предполагаем, что подопечные Жозе Моуриньо одержат уверенную победу с форой (-1.5), поставить на которую можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.