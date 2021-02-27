«Рома» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (28.02.2021)

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сегодня, 09:59

В 24-м туре чемпионата Италии центральной встречей тура станет встреча «Милана» и «Ромы». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.35. В случае победы «Милана», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать за 3.8.

Форма команд

«Милан» сдал свои позиции и потерял лидерство в чемпионате Италии, пропустив вперед главных конкурентов и соседей «Интер». Несколько дней назад команда только за счет мячей забитых на выезде смогла пройти «Црвену Звезду» в Лиге Европы (2:2, 1:1).

«Рома» продолжает оставаться на четвертом месте в турнирной таблице и остается в Лиге Европы. Команда за последнее время обрела стабильность и редко проигрывает, продолжая борьбу за медали.

Информация для ставок

«Рома» проиграла один из семи последних матчей во всех турнирах.

«Милан» выиграл шесть из десяти выездных матчей во всех турнирах.

Четыре из пяти последних матчей «Ромы» заканчивались исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Рома» имеет неплохие шансы на успех в этом противостоянии, ведь «Милан» сейчас не в лучших физических кондициях после нервной игры с «Црвеной Звездой». Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.35.

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