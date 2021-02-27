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«Рома» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (28.02.2021)

сегодня, 09:59

В 24-м туре чемпионата Италии центральной встречей тура станет встреча «Милана» и «Ромы». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.513.14
Fonbet 2.35 3.45 3.00
Мелбет 2.34 3.64 3.18
Лига ставок 2.28 3.50 3.05
Pin-up 2.37 3.45 3.00
BetBoom 2.40 3.49 3.04

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.35. В случае победы «Милана», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать за 3.8.

Форма команд

«Милан» сдал свои позиции и потерял лидерство в чемпионате Италии, пропустив вперед главных конкурентов и соседей «Интер». Несколько дней назад команда только за счет мячей забитых на выезде смогла пройти «Црвену Звезду» в Лиге Европы (2:2, 1:1).

«Рома» продолжает оставаться на четвертом месте в турнирной таблице и остается в Лиге Европы. Команда за последнее время обрела стабильность и редко проигрывает, продолжая борьбу за медали.

Информация для ставок

  • «Рома» проиграла один из семи последних матчей во всех турнирах.
  • «Милан» выиграл шесть из десяти выездных матчей во всех турнирах.
  • Четыре из пяти последних матчей «Ромы» заканчивались исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Рома» имеет неплохие шансы на успех в этом противостоянии, ведь «Милан» сейчас не в лучших физических кондициях после нервной игры с «Црвеной Звездой». Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.35.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Остенде» — «Мехелен».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.513.14
Fonbet 2.35 3.45 3.00
Мелбет 2.34 3.64 3.18
Лига ставок 2.28 3.50 3.05
Pin-up 2.37 3.45 3.00
BetBoom 2.40 3.49 3.04
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:47
Рома может выиграть....
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