«Рома» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (28.02.2021)

В 24-м туре чемпионата Италии центральной встречей тура станет встреча «Милана» и «Ромы». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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завтра, 22:45
Ставки букмекеров
Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.35. В случае победы «Милана», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать за 3.8.
Форма команд
«Милан» сдал свои позиции и потерял лидерство в чемпионате Италии, пропустив вперед главных конкурентов и соседей «Интер». Несколько дней назад команда только за счет мячей забитых на выезде смогла пройти «Црвену Звезду» в Лиге Европы (2:2, 1:1).
«Рома» продолжает оставаться на четвертом месте в турнирной таблице и остается в Лиге Европы. Команда за последнее время обрела стабильность и редко проигрывает, продолжая борьбу за медали.
Информация для ставок
- «Рома» проиграла один из семи последних матчей во всех турнирах.
- «Милан» выиграл шесть из десяти выездных матчей во всех турнирах.
- Четыре из пяти последних матчей «Ромы» заканчивались исходом «обе забьют — нет».
Прогноз
«Рома» имеет неплохие шансы на успех в этом противостоянии, ведь «Милан» сейчас не в лучших физических кондициях после нервной игры с «Црвеной Звездой». Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.35.
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