«Рома» — «Шериф». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:32

Ставки букмекеров

Большими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.15. В случае победы «Шерифа», зайдет коэффициент 18. Ничью можно выбрать по 7.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.82 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Рома» гарантировала себе место в плей-офф, хотя идет только на втором месте и набрала 10 очков. Коллектив отстает от лидера на два пункта и только осечка конкурента может помочь римлянам выйти на первое место. Однако, хозяевам еще следует победить аутсйадера, который при определенных обстоятельствах также создает проблемы. Два последних матча «Ромы» завершились ничьей с «Фиорентиной» (1:1) и выездной победой над «Сассуоло» (2:1).

«Шериф» не смог побороться с соперниками по группе и к этому моменту потерял все шансы даже на третьем место. Команда из Молдовы доигрывает турнир и матч в Риме станет ярким его завершением. В чемпионате страны коллектив лидирует с 34 баллами в активе и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов. В прошлом туре «Шериф» проиграл на выезде «Бельцам» (1:3), а ранее уступил пражской «Славии» в Лиге Европы (2:3).

Информация для ставок

«Рома» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Шериф» выиграл четыре выездных поединка из десяти последних

В первом туре между клубами в Молдове сильнее оказалась «Рома» (2:1).

Прогноз

«Роме» необходимо побеждать, чтобы иметь шансы на первое место, и мы предполагаем, что проблем с результатом возникнуть не должно. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.