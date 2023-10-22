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«Ростов» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (22.10.2023)

вчера, 11:12
Ростов (Ростов-на-Дону)

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Ростов», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.183.653.32
Лига Ставок 2.21 3.50 3.20
Pari 2.35 3.45 3.15

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Ростов» проводит очень слабый сезон и на данный момент находится в зоне вылета, что явно не радует болельщиков. Команда располагается на 15 месте с 10 баллами, но отстает от «Ахмата» всего на два балла. Таким образом хозяева в случае победы наверняка покинут красную зону РПЛ. Два последних матча «Ростова» завершились выездными поражениями от «Краснодара» (2:3) и «Локомотива» (1:3) в кубке России.

«Ахмат» также не показывает всех своих возможностей и пребывает в нижней части турнирной таблицы. Команда из Грозного идет лишь на 11 месте с 12 баллами и нуждается в хороших результатах, чтобы вернуть уверенность в своих силах в матче с текущим аутсайдером. В прошлом туре РПЛ «Ахмат» проиграл на своем поле «Рубину» (0:1), а в кубке страны разгромил «Крылья Советов» (3:0).

Информация для ставок

  • «Ростов» выиграл лишь один поединок из десяти последних в основное время во всех турнирах
  • «Ахмат» одержал четыре выездных победы из десяти последних матчей
  • «Ростов» выиграл три последних матча у «Ахмата» в рамках чемпионата и кубка страны

Прогноз

Предполагаем, что игра будет тяжелой, а счет может быть долгое время не открыт. Хорошим вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей, поставить на который можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.83 1.61 2.39
Лига Ставок 2.10 1.76 1.66 2.25
Pari 2.02 1.80
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:00
Ростову победа сейчас просто необходима - предположу П1.
Гость
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