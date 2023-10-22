«Ростов» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (22.10.2023)

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вчера, 11:12

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Ростов», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Ростов» проводит очень слабый сезон и на данный момент находится в зоне вылета, что явно не радует болельщиков. Команда располагается на 15 месте с 10 баллами, но отстает от «Ахмата» всего на два балла. Таким образом хозяева в случае победы наверняка покинут красную зону РПЛ . Два последних матча «Ростова» завершились выездными поражениями от «Краснодара» (2:3) и «Локомотива» (1:3) в кубке России.

«Ахмат» также не показывает всех своих возможностей и пребывает в нижней части турнирной таблицы. Команда из Грозного идет лишь на 11 месте с 12 баллами и нуждается в хороших результатах, чтобы вернуть уверенность в своих силах в матче с текущим аутсайдером. В прошлом туре РПЛ «Ахмат» проиграл на своем поле «Рубину» (0:1), а в кубке страны разгромил «Крылья Советов» (3:0).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл лишь один поединок из десяти последних в основное время во всех турнирах

«Ахмат» одержал четыре выездных победы из десяти последних матчей

«Ростов» выиграл три последних матча у «Ахмата» в рамках чемпионата и кубка страны

Прогноз

Предполагаем, что игра будет тяжелой, а счет может быть долгое время не открыт. Хорошим вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей, поставить на который можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.