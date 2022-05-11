«Ростов» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (14.05.2022)

Ставки букмекеров
Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.35.
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14 мая 2022, 16:30
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Ростов» вовремя пересмотрел свою игру и покинул зону вылета, обеспечив себе место в РПЛ на следующий сезон. Коллектив занимает 10 место с 35 очками и спокойно доигрывает сезон, тем не менее, стараясь, чтобы это не отражалось на результатах. В предстоящей игре команда встретится с ожесточенным сопротивлением «Химок», которые борются за выживание. В прошлом туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Уфой» (0:0), а ранее минимально уступил «Краснодару» (1:2).
«Химки» только в прошлом туре прервали серию без поражений, и перед двумя последними турами чемпионата России имеет в своем активе 29 баллов. Чтобы сохранить место в РПЛ, подмосковному клубу желательно набирать максимум очков и надеяться на ошибки прямых конкурентов. В прошлых двух поединках «Химки» минимально уступили «Зениту» и разошлись миром с «Уфой» (1:1).
Информация для ставок
- «Химки» проиграли только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Ростова» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Десять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ростов» проиграл три из шести последних встреч с «Химками»
Прогноз
«Ростову» уже ничего не нужно в этом сезоне, однако Валерий Карпин будет настраивать свою команду только на победу. Тем не менее, предполагаем, что матч закончится боевой ничьей, и подмосковный клуб сможет увеличить свой очковый запас в турнирной таблице. Сделать ставку на то, что команды не выявят победителя можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Фонбет.