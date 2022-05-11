«Ростов» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (14.05.2022)

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вчера, 19:20

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ростов» вовремя пересмотрел свою игру и покинул зону вылета, обеспечив себе место в РПЛ на следующий сезон. Коллектив занимает 10 место с 35 очками и спокойно доигрывает сезон, тем не менее, стараясь, чтобы это не отражалось на результатах. В предстоящей игре команда встретится с ожесточенным сопротивлением «Химок», которые борются за выживание. В прошлом туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Уфой» (0:0), а ранее минимально уступил «Краснодару» (1:2).

«Химки» только в прошлом туре прервали серию без поражений, и перед двумя последними турами чемпионата России имеет в своем активе 29 баллов. Чтобы сохранить место в РПЛ , подмосковному клубу желательно набирать максимум очков и надеяться на ошибки прямых конкурентов. В прошлых двух поединках «Химки» минимально уступили «Зениту» и разошлись миром с «Уфой» (1:1).

Информация для ставок

«Химки» проиграли только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Ростова» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Десять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ростов» проиграл три из шести последних встреч с «Химками»

Прогноз

«Ростову» уже ничего не нужно в этом сезоне, однако Валерий Карпин будет настраивать свою команду только на победу. Тем не менее, предполагаем, что матч закончится боевой ничьей, и подмосковный клуб сможет увеличить свой очковый запас в турнирной таблице. Сделать ставку на то, что команды не выявят победителя можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Фонбет.