«Ростов» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (10.04.2021)

«Рубин» играет против «Ростова». Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года, он состоится в рамках очередного матча РПЛ. В нынешнем сезоне оба клуба выступают более чем достойно, особенно удивил «Рубин», который расцвел под руководством Леонида Слуцкого. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры считают «Ростов», поставить на победу которого можно по коэффициенту 2.70. Также принимаются ставки на ничейный исход по коэффициенту 3.30 и на ничью или победу «Рубина» по коэффициенту 1.47.
Форма команд
«Ростов» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 37 пунктов. В нынешнем сезоне у этого клуба 11 побед, четыре ничьих и девять поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 26 мячей. В последних играх «Ростову» всё сложнее, клуб регулярно теряет очки и подводит своего главного тренера Валерия Карпина. Игра против «Рубина» — неплохой шанс реабилитироваться.
«Рубин» стал играть намного лучше после назначения на тренерский пост Леонида Слуцкого. В активе клуба 40 баллов. Сейчас «Рубин» находится на шестой строчке. Всего у команды 12 побед, четыре ничьих и восемь поражений. Клуб забил 33 гола и пропустил 29 мячей. В последних играх «Рубин» играет очень хорошо, у команды всего одна потеря очков за последние несколько поединков. Матч против «Ростова» может стать продолжением хорошей серии.
Информация для ставок
- «Рубин» выиграл четыре матча из последних пяти
- «Ростов» проиграл два матча из последних пяти
- У «Ростова» всего четыре победы в 11 домашних матчах сезона
Прогноз
В этом поединке можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.30. Еще одна актуальная ставка — победа «Рубина» по коэффициенту 2.70.