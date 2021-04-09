«Ростов» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (10.04.2021)

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вчера, 23:19

«Рубин» играет против «Ростова». Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года, он состоится в рамках очередного матча РПЛ . В нынешнем сезоне оба клуба выступают более чем достойно, особенно удивил «Рубин», который расцвел под руководством Леонида Слуцкого. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры считают «Ростов», поставить на победу которого можно по коэффициенту 2.70. Также принимаются ставки на ничейный исход по коэффициенту 3.30 и на ничью или победу «Рубина» по коэффициенту 1.47.

Форма команд

«Ростов» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 37 пунктов. В нынешнем сезоне у этого клуба 11 побед, четыре ничьих и девять поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 26 мячей. В последних играх «Ростову» всё сложнее, клуб регулярно теряет очки и подводит своего главного тренера Валерия Карпина. Игра против «Рубина» — неплохой шанс реабилитироваться.

«Рубин» стал играть намного лучше после назначения на тренерский пост Леонида Слуцкого. В активе клуба 40 баллов. Сейчас «Рубин» находится на шестой строчке. Всего у команды 12 побед, четыре ничьих и восемь поражений. Клуб забил 33 гола и пропустил 29 мячей. В последних играх «Рубин» играет очень хорошо, у команды всего одна потеря очков за последние несколько поединков. Матч против «Ростова» может стать продолжением хорошей серии.

Информация для ставок

«Рубин» выиграл четыре матча из последних пяти

«Ростов» проиграл два матча из последних пяти

У «Ростова» всего четыре победы в 11 домашних матчах сезона

Прогноз

В этом поединке можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.30. Еще одна актуальная ставка — победа «Рубина» по коэффициенту 2.70.