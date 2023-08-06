«Рубин» — «Локомотив». Прогноз на матч кубка России. (08.08.2023)

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сегодня, 18:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Рубина» оценивается за 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

У «Рубина» не все получается в новом сезоне, но команда старается прогрессировать с каждым туром. Выступления в кубке России менее важны для команды, чем чемпионат, но и здесь казанские футболисты будут бороться за каждый балл. На своем поле хозяева могут неплохо сыграть с «железнодорожниками», учитывая недавний опыт игры с ними в Москве. Два последних поединка «Рубина» завершились крупным поражением от «Спартака» (1:4) и ничьей с «Оренбургом» (1:1).

«Локомотив» в прошлом туре чемпионата России был жестко остановлен ЦСКА (1:4). Тем не менее, это не должно сильно повлиять на команду, ведь впереди еще целый сезон, а в кубке России «железнодорожники» уже выиграли в первом туре. В выездной встрече с «Рубином» гостям важно не проиграть, а победа и вовсе выведет их в фавориты своей группы. В позапрошлом туре РПЛ «Локомотив» крупно обыграл «Факел» (4:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Локомотива» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Рубин» смог одержать только две победы в восьми последних поединках

«Локомотив» выиграл у «Рубина» три из пяти последних матчей

Шесть из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матчи между «Рубином» и «Локомотивом» всегда отличались принципиальностью и дополнительным интересом со стороны болельщиков. Предполагаем, что команды смогут минимум по одному разу отличиться в воротах друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.