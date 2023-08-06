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«Рубин» — «Локомотив». Прогноз на матч кубка России. (08.08.2023)

сегодня, 18:03
Локомотив (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Рубина» оценивается за 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Россия. Кубок 2023/2024
Рубин
Локомотив
Проигрыш
- : -
08 августа 2023, 18:30
вторник
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

У «Рубина» не все получается в новом сезоне, но команда старается прогрессировать с каждым туром. Выступления в кубке России менее важны для команды, чем чемпионат, но и здесь казанские футболисты будут бороться за каждый балл. На своем поле хозяева могут неплохо сыграть с «железнодорожниками», учитывая недавний опыт игры с ними в Москве. Два последних поединка «Рубина» завершились крупным поражением от «Спартака» (1:4) и ничьей с «Оренбургом» (1:1).

«Локомотив» в прошлом туре чемпионата России был жестко остановлен ЦСКА (1:4). Тем не менее, это не должно сильно повлиять на команду, ведь впереди еще целый сезон, а в кубке России «железнодорожники» уже выиграли в первом туре. В выездной встрече с «Рубином» гостям важно не проиграть, а победа и вовсе выведет их в фавориты своей группы. В позапрошлом туре РПЛ «Локомотив» крупно обыграл «Факел» (4:1).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Локомотива» на выезде завершились исходом «обе забьют»
  • «Рубин» смог одержать только две победы в восьми последних поединках
  • «Локомотив» выиграл у «Рубина» три из пяти последних матчей
  • Шесть из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матчи между «Рубином» и «Локомотивом» всегда отличались принципиальностью и дополнительным интересом со стороны болельщиков. Предполагаем, что команды смогут минимум по одному разу отличиться в воротах друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 23:26
Обе команды находятся не в лучшем эмоциональном состоянии - возможно ничья. Х.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:29
Игра Рубина мне нравится больше,желаю им победы!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:31
В этом кубковом поединке сойдутся два неудачника предыдущего тура чемпионата России, проигравшие свои матчи с одинаковым разгромным счётом 1-4. Но при этом по голу и Рубин Спартаку, и Локомотив в ворота армейцев забили. Атака у обоих коллективов достойная, а вот оборонительные редуты у них назвать идеальными точно нельзя. Поэтому и останавливаю свой выбор на ставке "Обе забьют". Думаю, что обмен голами в Казани мы увидим. Тем более, что в кубковом поединке гораздо меньше давления за результат. Можно позволить себе поиграть в атаку. Особенно с учётом того, что и Рубин, и Локомотив постараются реабилитироваться перед своими фанатами за унижения в крайнем туре РПЛ. В завершении ещё добавлю, что три из четырёх предыдущих свиданий казанцев и железнодорожников приносили обмен точными ударами.
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