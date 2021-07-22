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«Рубин» — «Спартак». Прогноз на матч Премьер-Лиги России (24.07.2021)

вчера, 23:48

Премьер-Лига России возвращается с первым туром. В рамках первого тура сыграют «Рубин» и «Спартак», который отмечает столетие.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.273.572.27
Фонбет 3.20 3.40 2.25
Мелбет 3.32 3.50 2.32
BetBoom 3.21 3.41 2.34

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Спартак». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60, а на победу «Рубина» по 3.30.

Форма команд

«Рубин» Леонида Слуцкого многих удивил в прошлом сезоне. Команда здорово смотрелась во всех матчах, кроме того, у клуба хорошо развиты соцсети. Команда всегда радует болельщиков интересными клипами и идеями. Футбольный «Рубин» готовился к сезону с помощью товарищеских поединков. Команда играла неплохо, но были и ужасные моменты, например, поражение со счетом 0:4 от «Спартака», с которым клубу предстоит сыграть уже в официальном матче. В целом можно сказать, что форма «Рубина» хорошая, команда готова дать бой в РПЛ, учитывая, что матч с Казани пройдет со зрителями.

«Спартак» празднует столетие со дня основания клуба. Это отличный момент, чтобы заявить о себе и показать, что команда готова выиграть золото. Клуб сменил тренера, теперь пора действовать. В товарищеских играх у «Спартака» был полный порядок, команда завоевала Кубок Париматч Премьер. «Спартак» выиграл четыре поединка и в каждом забивал не менее четырех мячей. Это удивительный результат даже для товарищеских игр. «Спартак» мало пропускает при новом тренере, клуб нацелен на драгоценные баллы в официальных поединках.

Информация для ставок

● «Спартак» выиграл четыре матча кряду
● «Рубин» выиграл шесть матчей из последних десяти
● «Спартак» забил 19 голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу гостей и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.49 1.89 1.99 1.49 2.75
Мелбет 1.93 2.02
BetBoom 2.65 1.51 1.86 2.00 1.49 2.72
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