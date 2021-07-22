«Рубин» — «Спартак». Прогноз на матч Премьер-Лиги России (24.07.2021)

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вчера, 23:48

Премьер-Лига России возвращается с первым туром. В рамках первого тура сыграют «Рубин» и «Спартак», который отмечает столетие.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Спартак». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60, а на победу «Рубина» по 3.30.

Форма команд

«Рубин» Леонида Слуцкого многих удивил в прошлом сезоне. Команда здорово смотрелась во всех матчах, кроме того, у клуба хорошо развиты соцсети. Команда всегда радует болельщиков интересными клипами и идеями. Футбольный «Рубин» готовился к сезону с помощью товарищеских поединков. Команда играла неплохо, но были и ужасные моменты, например, поражение со счетом 0:4 от «Спартака», с которым клубу предстоит сыграть уже в официальном матче. В целом можно сказать, что форма «Рубина» хорошая, команда готова дать бой в РПЛ , учитывая, что матч с Казани пройдет со зрителями.

«Спартак» празднует столетие со дня основания клуба. Это отличный момент, чтобы заявить о себе и показать, что команда готова выиграть золото. Клуб сменил тренера, теперь пора действовать. В товарищеских играх у «Спартака» был полный порядок, команда завоевала Кубок Париматч Премьер. «Спартак» выиграл четыре поединка и в каждом забивал не менее четырех мячей. Это удивительный результат даже для товарищеских игр. «Спартак» мало пропускает при новом тренере, клуб нацелен на драгоценные баллы в официальных поединках.

Информация для ставок

● «Спартак» выиграл четыре матча кряду

● «Рубин» выиграл шесть матчей из последних десяти

● «Спартак» забил 19 голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу гостей и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.80.