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Рубин - Спартак
Химки - Зенит
Локомотив - Арсенал

Протокол матча Рубин против Спартак

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Рубин
1 : 0
завершен
24 июля 2021, 20:00
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0
Средний возраст: 25.7 - 25.4
Средний рост: 182.8 - 182.6
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 4
Спартак
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Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 1 тур
Стадион Ак Барс Арена +12 +18, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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    18' Уремович Филип (5)
     
    37' Абильдгор Оливер (28)
     
    42' Деспотович Джордже (9)
     
    49' (1:0) Самошников Илья (77)
     
    67' Зуев Александр (23)
     
    68' Кварацхелия Хвича (21)
     
    70' Шатов Олег (8)
     
    73' Шатов Олег (8) уходит с поля, Йевтич Дарко (10) вышел на поле
     
    75' Зуев Александр (23) уходит с поля, Игнатьев Владислав (20) вышел на поле
     
    83' Кварацхелия Хвича (21) уходит с поля, Макаров Денис (25) вышел на поле
     
    47' Жиго Самуэль (2)
     
    2
    60' Мозес Виктор (8) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
    60' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
     
    70' Промес Квинси (24) уходит с поля, Мирзов Резиуан (77) вышел на поле
     
    80' Рассказов Николай (92)
     
    2
    82' Зобнин Роман (47) уходит с поля, Крал Алекс (33) вышел на поле
    82' Умяров Наиль (18) уходит с поля, Мелкадзе Георгий (21) вышел на поле
     
    88' Соболев Александр (7)
     
    90' Мирзов Резиуан (77)
    Голы
    Самошников Илья 1:0 49’
    Наказания
    Уремович Филип 18’
    Абильдгор Оливер 37’
    Деспотович Джордже 42’
    47’ Жиго Самуэль
    Зуев Александр 67’
    Кварацхелия Хвича 68’
    Шатов Олег 70’
    80’ Рассказов Николай
    88’ Соболев Александр
    90’ Мирзов Резиуан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Бакаев Зелимхан Мозес Виктор
    60’ Игнатов Михаил Ларссон Джордан
    70’ Мирзов Резиуан Промес Квинси
    Йевтич Дарко Шатов Олег 73’
    Игнатьев Владислав Зуев Александр 75’
    82’ Крал Алекс Зобнин Роман
    82’ Мелкадзе Георгий Умяров Наиль
    Макаров Денис Кварацхелия Хвича 83’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 12
    		5 Удары в створ 5
    		13 Фолы 14
    		2 Угловые 10
    		3 Офсайды 2
    		43% Владение мячом 57%
    		5 Cэйвы 4
    		6 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 14:30
    Игра наших понравилась ! Счёт разочаровал ! Изменения после Тедеско ,видны ,но ........как всегда мы в заднице ! Боюсь себе даже представить ,что с нами сделает Бенфика ! Почему-то , опять перестали бить издалека ?! Исчезли быстрые короткие и средние пасы . Куда что подевалось за неделю ? Рубин виноват ? Не думаю .
    viv
    viv
    вчера в 13:37
    Ждем Зарему в студии.
    bars098
    bars098
    вчера в 11:39
    Был бы хороший нападающий у Спартака счёт был бы другим, Бакаев столько моментов создал для года, но деревянные не умеют забивать.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 10:29
    Вообще по фиг!!!!!!!!!!!Это только лишь первый тур!!!!!!!!!!!!!Да и смотреть этот колхоз,да и еще деньги за это платить(билеты+пакет от Матч ТВ),учитывая 2-х летний позор в ЕК и на ЧЕ+ ..... избрание Дюкова,который за 2 года футбол в России опустил так,как все его предшественники вместе взятые не смогли бы-это просто глупо!!!!!!!!!!!!!!!!!Я вас не понимаю-самоуважение то хоть какое то должно быть,а вы продолжаете этим инвалидам денюжку заносить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    амурец
    амурец
    вчера в 09:31
    команда выше классом обыграла проект, просто страшно становится кто у нас будет играть в ЛЧ
    Capitan555
    Capitan555
    вчера в 09:04
    Отличный матч!Отличная игра вратарей!С таким же желанием красно-белым выйти на матч с Бенфикой!
    Doping87
    Doping87
    вчера в 08:29
    С победой Рубин! Спартаку не привыкать, результат удивил и Слуцкий тоже.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ Loban.TotalFootball (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 08:29
    Казан это такая посудина, в которой хорошо готовить плов.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    вчера в 08:24
    Вот так?)) А разговоров то было...
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 08:11, ред.
      zeni
      zeni
      вчера в 08:07
      ШО ? ОПЯТЬ ?
      112910415
      112910415
      вчера в 08:03
      Не совсем тот результат...
      Karkaz
      Karkaz
      вчера в 07:48
      Вот реально, остальные так называемые фавориты чемпионата, на голову лучше Спартака. То ли в классе, то ли в везении, то ли в уверенности. Динамо легко берет свои очки, Локо проигрывает весь матч и вытаскивает результат за 10 минут до конца на классе, Зенит пропускает первым и отыгрывается легко 1-3. И только Спартак пропускает первым, имеет моменты, но не может забить и теперь остается только рассказывать, что мяч не шёл в ворота, хотя 3 очка от этого не прибавится.
      Время идёт, а у Спартака одни и те же проблемы, не умеют брать очки, там где должны, в частности легко брать очки, как это делают конкуренты.
      Dima salev
      Dima salev
      вчера в 05:41
      Это уровень Спартака. Выше крише прыгнешь
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
      вчера в 03:48
      Слуцкому не привыкать рвать спартак!
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 03:38
      Первый блин комом.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 03:27
      Что то Руй не дорешал ....
      Товарняк это не игра , а тренировка !
      протон1
      протон1
      вчера в 02:17, ред.
      спартаковцам не унывать. чемп. только начался. все еще впереди. что то заремка молчит еще там.
      minai
      minai
      вчера в 01:33, ред.
      Как у дяди Руя потекло из ...
      Не подумайте плохого - из худой кастрюли.
      feris1
      feris1
      вчера в 00:17
      Рубин с победой!
      Молодцы!
      Джон Иванов 2
      Джон Иванов 2 ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 00:16
      Есть куча игроков, а не скамейка, поэтому и некому поменять ход матча в свою пользу, нет лидеров ни в какой линии, в чемпионский год было понятно кто за что отвечает, а сейчас просто набор людей
      Ислам0926
      Ислам0926
      вчера в 00:03
      Говорил я вам чемпионат не кубок который нужен только Спартаку,Витории привыкай
      yk2ru
      yk2ru
      24 июля в 23:52
      Автобуз КАЗ победил, игроки должно быть еще помнят наставления Бердыева по применению автобуса.
      mars6791
      mars6791 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      24 июля в 23:49
      Они не хотят это видеть. Думаю Бенфика может наказать за это.
      mars6791
      mars6791
      24 июля в 23:48
      Что же Федун был прав, в Казани будет другая игра.
      David Young
      David Young ответ 88_DEIVID (раскрыть)
      24 июля в 23:44
      Просьба и предложение вам - добавьте клубы за которые вы болеете себе в профиль, для этого нужно перейти на страницу клуба и нажать на плюс. Это сделает ваши клубные предпочтения более прозрачными, а также поможет в плане определения того являются ли какие-то ваши слова словами сказанными в отношении клуба за который вы болеете. Желательно добавить все клубы за которые вы болеете.
      ildar_3871
      ildar_3871
      24 июля в 23:40
      Руй великий говорили они перед матчем !)
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      24 июля в 23:38
      Рубин переиграл спартак , этих потерянных трех очков в стартовом туре может и не хватить для чемпионства в юбилейный год!
      VeniaminS
      VeniaminS
      24 июля в 23:37
      Ну началось в колхозе утро.
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответ makkie (раскрыть)
      24 июля в 23:35, ред.
      Голевые моменты - 4 : 10
      xG - 0,48 : 1,35
      Ключевые передачи - 5 : 12
      Входы в штрафную соперника - 10 : 25
      Потери мяча на своей половине - 26 : 7
      Ожидаемые очки - 0,5 : 2
      Вероятность победы "Рубина" - 16%
      ____________________________________

      Счет на табло 1:0 в пользу Рубина

      Это все, что нужно знать о матче.
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