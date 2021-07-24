В 22 Дюпин Юрий Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 31 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 4 Бегич Сильвие Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 7 Выносы: 6 Пасы: 29 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 77 Самошников Илья Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 23 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 5 Уремович Филип Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 28 Абильдгор Оливер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 23 Зуев Александр Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 75

Н 21 Кварацхелия Хвича Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 83

Н 99 Хакшабанович Сеад Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 6 Хван Ин Бом Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 8 Шатов Олег Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 73

Н 9 Деспотович Джордже Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Медведев Никита

В 66 Янович Никита

З 27 Грицаенко Алексей

З 31 Зотов Георгий

З 97 Нижегородов Константин

П 7 Бакаев Солтмурад

П 20 Игнатьев Владислав Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 15

П 10 Йевтич Дарко Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 17

П 25 Макаров Денис Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 7

П 38 Мусаев Леон

Н 19 Игнатьев Иван