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1 : 0
завершен
24 июля 2021, 20:00
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0
Средний возраст: 25.7 - 25.4
Средний рост: 182.8 - 182.6
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 4
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Стадион Ак Барс Арена +12 +18, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|Самошников Илья
|1:0
|49’
|Уремович Филип
|18’
|Абильдгор Оливер
|37’
|Деспотович Джордже
|42’
|47’
|Жиго Самуэль
|Зуев Александр
|67’
|Кварацхелия Хвича
|68’
|Шатов Олег
|70’
|80’
|Рассказов Николай
|88’
|Соболев Александр
|90’
|Мирзов Резиуан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Бакаев Зелимхан
|Мозес Виктор
|60’
|Игнатов Михаил
|Ларссон Джордан
|70’
|Мирзов Резиуан
|Промес Квинси
|Йевтич Дарко
|Шатов Олег
|73’
|Игнатьев Владислав
|Зуев Александр
|75’
|82’
|Крал Алекс
|Зобнин Роман
|82’
|Мелкадзе Георгий
|Умяров Наиль
|Макаров Денис
|Кварацхелия Хвича
|83’
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|7
|Удары по воротам
|12
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|5
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|10
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|3
|Офсайды
|2
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|5
|Cэйвы
|4
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|6
|Предупреждения
|4
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Краткие выводы по матчу:
1) Игроки еще привыкают к новой схеме и требованиям Руй Витории. Не всё получается, но видно, что желание есть. Понравилась концовка, как лезли вперед и пытались забить.
2) Промес, Ларссон и Мозес немного мешают друг другу. Логичнее в такой схеме был бы Игнатов в центре. Но тренеру виднее.
3) Дюпин сегодня Король матча - тащил всё что можно и даже больше. Если бы не он, счёт мог быть и 5-1 в пользу Спартака. Максименко тоже парочку сейвов сделал, но пропустил обидный гол с рикошетом.
4) Радует, что есть скамейка, кем усилить игру - под РПЛ должно хватить в принципе.
5) Поражение на старте будет уроком для Спартака и Руй Витории. Дальше терять очки нельзя.
Рубин с победой, молодцы!
Краткие выводы по матчу:
1) Игроки еще привыкают к новой схеме и требованиям Руй Витории. Не всё получается, но видно, что желание есть. Понравилась концовка, как лезли вперед и пытались забить.
2) Промес, Ларссон и Мозес немного мешают друг другу. Логичнее в такой схеме был бы Игнатов в центре. Но тренеру виднее.
3) Дюпин сегодня Король матча - тащил всё что можно и даже больше. Если бы не он, счёт мог быть и 5-1 в пользу Спартака. Максименко тоже парочку сейвов сделал, но пропустил обидный гол с рикошетом.
4) Радует, что есть скамейка, кем усилить игру - под РПЛ должно хватить в принципе.
5) Поражение на старте будет уроком для Спартака и Руй Витории. Дальше терять очки нельзя.
Рубин с победой, молодцы!