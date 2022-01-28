«Динамо» (Бухарест) — ФКСБ. Прогноз на матч румынской Высшей лиги (30.01.2022)

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вчера, 18:45

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекеры выделяют гостей. Поставить на победу ФКСБ можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.57. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 4, в то время как победа «Динамо» порадует коэффициентом 5.65.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 дают по абсолютно одинаковому коэффициенту 1.89. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Динамо» переживает не лучший период в истории. У клуба финансовый кризис, который отображается и на результатах команды. Некогда серьезный коллектив нынче находится на предпоследнем месте в турнирной таблице и вполне может покинуть элитный дивизион по итогам сезона. В последнем матче футболисты сражались с «Арджешем» и уступили ему (1:2).

ФКСБ подобных проблем не имеет и идя на втором месте пытается догнать лидирующий «ЧФР Клуж». Отставание на данный момент составляет 10 баллов. В последнем туре команда не смогла победить, оформив с «ЧФР Клужем» невероятную ничью (3:3).

Информация для ставок

«Динамо» не может выиграть пять матчей подряд (четыре поражения и одна ничья)

Беспроигрышная серия ФКСБ насчитывает 11 поединков

насчитывает 11 поединков Минувшая очная встреча завершилась победой ФКСБ со счетом (6:0)

со счетом (6:0) «Динамо» в пяти матчах кряду пропускает минимум два гола

Прогноз