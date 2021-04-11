«Сабадель» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (11.04.2021)

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сегодня, 01:30

«Сабадель» сыграет против «Картахены» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Сабадель». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.35. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничейный исход за 3.10 и на победу «Картахены» за 3.30.

Форма команд

«Сабадель» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. В актив этого клуба 32 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла семь поединков, 11 раз сыграла вничью и проиграла 15 матчей. В последних играх «Сабадель» играет неплохо и стабильно набирает очки, но у клуба были два матча, в котором он, несмотря на хорошую игру, все же не смог побороться за три балла.

«Картахена» всего на два пункта опережает «Сабадель», у клуба 19-я строчка в турнирной таблице. Команда выиграла восемь поединков, десять раз сыграла вничью и проиграла 15 матчей. В последних матчах, как и в случае с «Сабаделем», у этой команды все очень хорошо, она регулярно набирает очки, что важно для клуба из зоны вылета.

Информация для ставок

«Картахена» не проигрывает три игры кряду

«Сабадель» проиграл в двух матчах из последних пяти

«Картахена» забила четыре мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.20. Оба клуба достаточно неплохо играют в атаку и имеют все шансы огорчить друг друга в этом противостоянии. Поединок будет интересным, так как в очной встрече сражаются клубы, которым очень нужны очки.

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