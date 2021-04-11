«Сабадель» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (11.04.2021)

«Сабадель» сыграет против «Картахены» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 19:15
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Сабадель». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.35. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничейный исход за 3.10 и на победу «Картахены» за 3.30.
Форма команд
«Сабадель» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. В актив этого клуба 32 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла семь поединков, 11 раз сыграла вничью и проиграла 15 матчей. В последних играх «Сабадель» играет неплохо и стабильно набирает очки, но у клуба были два матча, в котором он, несмотря на хорошую игру, все же не смог побороться за три балла.
«Картахена» всего на два пункта опережает «Сабадель», у клуба 19-я строчка в турнирной таблице. Команда выиграла восемь поединков, десять раз сыграла вничью и проиграла 15 матчей. В последних матчах, как и в случае с «Сабаделем», у этой команды все очень хорошо, она регулярно набирает очки, что важно для клуба из зоны вылета.
Информация для ставок
- «Картахена» не проигрывает три игры кряду
- «Сабадель» проиграл в двух матчах из последних пяти
- «Картахена» забила четыре мяча в последних пяти матчах
Прогноз
В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.20. Оба клуба достаточно неплохо играют в атаку и имеют все шансы огорчить друг друга в этом противостоянии. Поединок будет интересным, так как в очной встрече сражаются клубы, которым очень нужны очки.
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