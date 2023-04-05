«Салернитана» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (07.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.6, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.9.
|
- : -
завтра, 18:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.
Форма команд
«Салернитана» имеет серию без поражений из нескольких матчей, но в основном играет вничью. Коллектив перед стартом очередного тура занимает 15 место с 28 очками и на данный момент его месту в Серии А ничего не угрожает. Хозяева могут побороться с «Интером», ведь соперник сейчас будет больше сконцентрирован на встрече Лиги Чемпионов. Два последних матча «Салернитаны» завершились ничьими с «Болоньей» (2:2) и «Специей» (1:1).
«Интер» имеет серьезные проблемы в чемпионате и набрал всего три балла в пяти последних встречах. Подопечные Индзаги сейчас больше думает о четвертьфинале Лиги чемпионов, но и в Серии А нельзя выпадать из четверки, а клуб сейчас занимает именно четвертую позицию с 50 очками, опережая столичную «Рому» только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Интер» уступил на своем поле «Фиорентине», а в кубке Италии сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).
Информация для ставок
- «Салернитана» выиграла лишь два матча из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Интер» не может победить уже пять выездных встреч подряд во всех турнирах
- Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что в этом матче у хозяев будут шансы забить и они им воспользуются, а «Интер» обязан забивать такому сопернику. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.