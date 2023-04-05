«Салернитана» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (07.04.2023)

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вчера, 21:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.6, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Салернитана» имеет серию без поражений из нескольких матчей, но в основном играет вничью. Коллектив перед стартом очередного тура занимает 15 место с 28 очками и на данный момент его месту в Серии А ничего не угрожает. Хозяева могут побороться с «Интером», ведь соперник сейчас будет больше сконцентрирован на встрече Лиги Чемпионов. Два последних матча «Салернитаны» завершились ничьими с «Болоньей» (2:2) и «Специей» (1:1).

«Интер» имеет серьезные проблемы в чемпионате и набрал всего три балла в пяти последних встречах. Подопечные Индзаги сейчас больше думает о четвертьфинале Лиги чемпионов, но и в Серии А нельзя выпадать из четверки, а клуб сейчас занимает именно четвертую позицию с 50 очками, опережая столичную «Рому» только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Интер» уступил на своем поле «Фиорентине», а в кубке Италии сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).

Информация для ставок

«Салернитана» выиграла лишь два матча из десяти последних встреч во всех турнирах

«Интер» не может победить уже пять выездных встреч подряд во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будут шансы забить и они им воспользуются, а «Интер» обязан забивать такому сопернику. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.