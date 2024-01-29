«Салернитана» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (29.01.2024)

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вчера, 09:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Ромы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Салернитана» уже отстала от своих конкурентов и продолжает оставаться на дне турнирной таблицы Серии А. Коллектив набрал лишь 12 баллов и даже от ближайшего соперника отстает на пять пунктов. Команде будет стоить больших усилий вернуться в борьбу за выживание, а в предстоящем матче даже ничья стала бы нормальным результатом. Два последних поединка «Салернитаны» завершились поражениями от «Дженоа» (1:2) и «Наполи» (1:2).

«Рома» привыкает к жизни без Жозе Моуриньо и пока трудно предположить, как команда будет играть вторую половину сезона. На данный момент римляне занимают восьмое место с 32 баллами, но отстают на четыре пункта от четвертой позиции. В поединке с главным аутсайдером чемпионата «волкам» нельзя терять баллы. В прошлом товарищеском поединке «Рома» обыграла «Аль-Шабаб» (2:1), а в Серии А одолела «Верону» (2:1).

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла семь из десяти последних поединков

Четыре из шести последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют»

«Рома» выиграл три последних встречи с «Салернитаной»

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче гости будут иметь большое преимущество, которое перерастет в забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на победу «Ромы» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.