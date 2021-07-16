«Сан-Паулу» — «Форталеза». Прогноз на матч бразильской Серии А (17.07.2021)

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сегодня, 00:30

«Сан-Паулу» встретится с «Форталезой» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Сан-Паулу» — фаворит грядущего противостояния. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.05, а победа гостей в 4.30.

Форма команд

«Сан-Паулу» набрал в этом сезоне 11 баллов и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — две победы, пять ничьих и четыре поражения. Команда забила восемь голов и пропустила 11 мячей.

«Форталеза» набрала 21 балл и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — шесть побед, три ничьих и два поражения. Команда забила 19 голов и пропустила девять мячей. В последних матчах «Форталеза» выглядит неплохо, команда в хорошей форме и очень хочет набрать как можно больше баллов, чтобы подняться на первую строчку.

Информация для ставок

«Форталеза» забила девять голов в последних пяти матчах

«Сан-Паулу» не проигрывает три матча кряду

«Форталеза» выиграла три матча из последних пяти

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на исход с учетом форы (0) «Форталезы» по коэффициенту 2.85.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Спутника» в матче чемпионата Беларуси с «Динамо» Брест.