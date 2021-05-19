«Санта-Клара» — «Фаренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.05.2021)

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вчера, 08:17

«Санта Клара» примет «Фаренсе» в заключительном туре португальской Примейры. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Санта-Клару» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.09. Победа «Фаренсе» оценивается в 3.56, ничейный исход представлен коэффициентом 3.48.

Ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно сделать по коэффициенту 1.79, ТБ (2,5) – 2.13..

Форма команд

К последнему матчу в чемпионате Португалии «Санта-Клара» подходит на седьмом месте. Команда еще может обойти идущую шестой «Виторию Гимараеш» и попасть в зону еврокубков – прямой конкурент опережает «Санта-Клару» только по дополнительным показателям. В двух предыдущих турах лиги «Санта-Клара» набрала максимум очков, переиграв «Риу Аве» (1:0) и «Белененсеш» (2:0).

«Фаренсе» тоже не лишен турнирной мотивации. Команда занимает предпоследнее место в таблице. Чтобы спастись от прямого вылета, гостям необходимо обойти «Риу Аве», у которого в активе тоже 31 балл, или «Боавишту», опережающую «львов Фару» на 2 очка. Шансы «Фаренсе» продолжить борьбу за выживание появились после того, как команда победила дома «Тонделу» (1:0) в прошлом туре.

Информация для ставок

В 9 из 10 прошлых очных встреч команд прошла ставка на ТМ (2,5)

В 3 прошлых матчах «Санта-Клары» больше двух голов не забивалось

«Санта-Клара» не проигрывала в 7 последних домашних поединках чемпионата

Прогноз

Результат этого матча важен для обеих команд. Поэтому «Санта-Клара» и «Фаренсе» будут играть на результат и соблюдать осторожность. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.79 в БК Бетсити.