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«Санта-Клара» — «Фаренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.05.2021)

вчера, 08:17

«Санта Клара» примет «Фаренсе» в заключительном туре португальской Примейры. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.443.34
Лига Ставок 2.07 3.45 3.50
Мелбет 2.08 3.54 3.74
1XBET 2.14 3.54 3.36
BetBoom 2.09 3.40 3.70

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Санта-Клару» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.09. Победа «Фаренсе» оценивается в 3.56, ничейный исход представлен коэффициентом 3.48.

Ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно сделать по коэффициенту 1.79, ТБ (2,5) – 2.13..

Форма команд

К последнему матчу в чемпионате Португалии «Санта-Клара» подходит на седьмом месте. Команда еще может обойти идущую шестой «Виторию Гимараеш» и попасть в зону еврокубков – прямой конкурент опережает «Санта-Клару» только по дополнительным показателям. В двух предыдущих турах лиги «Санта-Клара» набрала максимум очков, переиграв «Риу Аве» (1:0) и «Белененсеш» (2:0).

«Фаренсе» тоже не лишен турнирной мотивации. Команда занимает предпоследнее место в таблице. Чтобы спастись от прямого вылета, гостям необходимо обойти «Риу Аве», у которого в активе тоже 31 балл, или «Боавишту», опережающую «львов Фару» на 2 очка. Шансы «Фаренсе» продолжить борьбу за выживание появились после того, как команда победила дома «Тонделу» (1:0) в прошлом туре.

Информация для ставок

  • В 9 из 10 прошлых очных встреч команд прошла ставка на ТМ (2,5)
  • В 3 прошлых матчах «Санта-Клары» больше двух голов не забивалось
  • «Санта-Клара» не проигрывала в 7 последних домашних поединках чемпионата

Прогноз

Результат этого матча важен для обеих команд. Поэтому «Санта-Клара» и «Фаренсе» будут играть на результат и соблюдать осторожность. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.79 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.57 1.78 2.08
Лига Ставок 2.90 1.38 1.94 1.80 1.55 2.36
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 4.30 1.24
BetBoom 2.80 1.40 1.88 1.86 1.50 2.48
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shlomo
shlomo
вчера в 09:51
Хозяева не проиграют
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