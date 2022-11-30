«Сарагоса» — «Ибица». Прогноз на матч Сегунды (03.12.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество в этом поединке букмекеры отдают «Сарагосе». Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.75. В то время на победу «Ибицы» коэффициент составляет 5.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.35.
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03 декабря 2022, 18:15
суббота
Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Сарагоса» вновь не смогла одержать победу в последней игре и уже имеет неприятную серию из нескольких матчей. Клуб вынужден расположиться только на 16 месте с 18 очками и совсем немного опережает зону вылета, в которую очень не хочет попасть. В прошлом туре Сегунды «Сарагоса» разошлась миром с «Бургос» (2:2), а немного ранее не смогла переиграть «Малагу» (1:1).
«Ибица» остается на последнем месте турнирной таблицы и набрала всего один балл в пяти последних турах. Положение команды все ухудшается и сейчас она с 12 баллами отстает уже на два пункта от ближайшего преследователя, а от спасительного 18 места и вовсе на пять очков. Два последних поединка «Ибица» проиграла «Андорре» и «Вильярреалу (Б)» с одинаковым счетом (0:1).
Информация для ставок
- «Ибица» проиграла пять выездных матчей из последних десяти
- «Сарагоса» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Два последних матча между клубами завершились вничью
Прогноз
Для «Сарагосы» в этом туре появляется отличная возможность набрать важные три балла и немного улучшить свое турнирное положение в игре с последней командой Сегунды. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.