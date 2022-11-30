«Сарагоса» — «Ибица». Прогноз на матч Сегунды (03.12.2022)

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вчера, 15:11

Ставки букмекеров

Преимущество в этом поединке букмекеры отдают «Сарагосе». Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.75. В то время на победу «Ибицы» коэффициент составляет 5.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.35.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Сарагоса» вновь не смогла одержать победу в последней игре и уже имеет неприятную серию из нескольких матчей. Клуб вынужден расположиться только на 16 месте с 18 очками и совсем немного опережает зону вылета, в которую очень не хочет попасть. В прошлом туре Сегунды «Сарагоса» разошлась миром с «Бургос» (2:2), а немного ранее не смогла переиграть «Малагу» (1:1).

«Ибица» остается на последнем месте турнирной таблицы и набрала всего один балл в пяти последних турах. Положение команды все ухудшается и сейчас она с 12 баллами отстает уже на два пункта от ближайшего преследователя, а от спасительного 18 места и вовсе на пять очков. Два последних поединка «Ибица» проиграла «Андорре» и «Вильярреалу (Б)» с одинаковым счетом (0:1).

Информация для ставок

«Ибица» проиграла пять выездных матчей из последних десяти

«Сарагоса» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились вничью

Прогноз

Для «Сарагосы» в этом туре появляется отличная возможность набрать важные три балла и немного улучшить свое турнирное положение в игре с последней командой Сегунды. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.