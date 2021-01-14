«Сассуоло» — СПАЛ. Прогноз на матч Кубка Италии (14.01.2021)

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14 января 2021, 06:56

«Сассуоло» и СПАЛ встретятся в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдёте в нашей статье.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в Реджо-нель-Эмилия, букмекеры считают хозяев поля. Фонбет предлагает сделать ставку на победу «Сассуоло» за коэффициент 1.61. Заключить пари на то, что выездную победу оформит СПАЛ , можно за 5.20, ничья котируется в 4.20.

Эти две команды в последних играх демонстрируют динамичный и забивной футбол. На то, что оба клуба забьют, БК предлагает коэффициент 1.65. На то, что этот прогноз не сбудется, можно поставить за 2.15.

Форма команд

«Сассуоло» в Серии А после невероятного старта сейчас немного притормозил. В последних пяти матчах команда проиграла трижды. Всё бы ничего, но уступала она как раз своим прямым конкурентам по турнирной таблице. В предыдущем туре «нероверди» проиграли «Ювентусу» (1:3), до этого были поражения от «Аталанты» (1:5) и «Милана» (1:2). Из-за этих результатов «Сассуоло» опустился уже на 7-е место, покинув зону еврокубков.

СПАЛ в этом году претендует на повышение в классе. В Серии В команда добыла важнейшие три очка, победив прямого конкурента за высокие места «Фрозиноне» (2:1). Решающий мяч был забит уже на последних минутах матча. Но в целом в последних матчах СПАЛ , как и «Сассуоло», чередует хорошие результаты с поражениями.

Информация для ставок

СПАЛ ни разу не обыгрывал «Сассуоло»

ни разу не обыгрывал «Сассуоло» В последних 5 матчах «Сассуоло» забивалось как минимум 3 мяча

Прогноз

Обе команды любят ходить в атаку, но при этом открыты и для соперника. Оба клуба должны серьёзно отнестись к задаче выйти в четвертьфинал турнира.

Предлагаем ставку на результативный матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1.62 в БК Фонбет.