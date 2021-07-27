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Саудовская Аравия – Бразилия. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

вчера, 07:38

Саудовская Аравия и Бразилия сыграют друг с другом в 3-м туре групповой стадии Олимпийских игр. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает сборную Бразилии очевидным фаворитом этого поединка. Победа номинальных гостей представлена коэффициентом 1.23, ничейный исход матча оценивается в 7.00, а ставки на победу Саудовской Аравии принимаются по коэффициенту 14.00.

Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.43, ТБ (2,5) – 1.53.

Форма команд

Саудовская Аравия уже лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф Олимпийских игр. К последнему туру групповой стадии команда подходит без набранных очков. В стартовом матче турнира Саудовская Аравия уступила Кот-д'Ивуару со счетом 1:2. Затем аравийцы дали достойный отпор Германии, но не смогли набрать очки (2:3).

Бразилия смогла решить вопрос с досрочным выходом из группы, но всё ещё борется за первое место в квартете D. Во втором туре команда так и не вскрыла защиту Кот-д'Ивуара – ничья (0:0). В первом поединке квартета бразильцы в результативном противостоянии обыграли Германию (4:2). Четыре набранных очка и лучшая разница забитых и пропущенных голов поместили Бразилию на предварительное первое место в группе.

Информация для ставок

  • Саудовская Аравия проиграла 10 последних матчей на Олимпийских играх
  • Бразилия не проигрывала в 9 прошлых поединках на Олимпийских играх
  • Саудовская Аравия забивала и пропускала голы в 4 прошлых матчах на турнире

Прогноз

В случае осечки в предстоящем матче Бразилия рискует выйти в плей-офф со второго места. Такой сценарий вряд ли входит в планы одного из главных фаворитов турнира. Учитывая, что Саудовская Аравия уже не преследует турнирных задач и заметно уступает сопернику в классе, предлагаем ставку на победу Бразилии с форой (-1,5) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Желающие рискнуть могут обратить внимание на другой матч Олимпиады, где представлены заманчивые коэффициенты на то, что Новая Зеландия не уступит Румынии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.43 2.22 1.68
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Все комментарии
x5eehdt2eptx
x5eehdt2eptx
вчера в 13:43
Бразилия (до 23) одержит победу.
n6g7eadynyvy
n6g7eadynyvy
вчера в 13:42
Бразилия (до 23) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 07:49
Бразилия не проиграет
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