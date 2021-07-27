Саудовская Аравия – Бразилия. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

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вчера, 07:38

Саудовская Аравия и Бразилия сыграют друг с другом в 3-м туре групповой стадии Олимпийских игр. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает сборную Бразилии очевидным фаворитом этого поединка. Победа номинальных гостей представлена коэффициентом 1.23, ничейный исход матча оценивается в 7.00, а ставки на победу Саудовской Аравии принимаются по коэффициенту 14.00.

Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.43, ТБ (2,5) – 1.53.

Форма команд

Саудовская Аравия уже лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф Олимпийских игр. К последнему туру групповой стадии команда подходит без набранных очков. В стартовом матче турнира Саудовская Аравия уступила Кот-д'Ивуару со счетом 1:2. Затем аравийцы дали достойный отпор Германии, но не смогли набрать очки (2:3).

Бразилия смогла решить вопрос с досрочным выходом из группы, но всё ещё борется за первое место в квартете D. Во втором туре команда так и не вскрыла защиту Кот-д'Ивуара – ничья (0:0). В первом поединке квартета бразильцы в результативном противостоянии обыграли Германию (4:2). Четыре набранных очка и лучшая разница забитых и пропущенных голов поместили Бразилию на предварительное первое место в группе.

Информация для ставок

Саудовская Аравия проиграла 10 последних матчей на Олимпийских играх

Бразилия не проигрывала в 9 прошлых поединках на Олимпийских играх

Саудовская Аравия забивала и пропускала голы в 4 прошлых матчах на турнире

Прогноз

В случае осечки в предстоящем матче Бразилия рискует выйти в плей-офф со второго места. Такой сценарий вряд ли входит в планы одного из главных фаворитов турнира. Учитывая, что Саудовская Аравия уже не преследует турнирных задач и заметно уступает сопернику в классе, предлагаем ставку на победу Бразилии с форой (-1,5) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Желающие рискнуть могут обратить внимание на другой матч Олимпиады, где представлены заманчивые коэффициенты на то, что Новая Зеландия не уступит Румынии.