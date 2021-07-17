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«Сеара» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2021)

сегодня, 00:33

«Сеара» сыграет против «Атлетико» в рамках очередного тура чемпионата Бразилии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.403.183.30
Лига Ставок 2.40 3.10 3.15
Мелбет 2.37 3.26 3.15
1XBET 2.37 3.26 3.15

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Сеару». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Атлетико» за 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сеара» набрала 15 баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Сеара» выглядит очень хорошо, команда не проигрывает несколько поединков кряду и показывает футбол высочайшего уровня. Грядущий матч не должен стать серьезным препятствием для клуба.

«Атлетико» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 20 пунктов. В последних матчах «Атлетико» выглядит не так уж и плохо, команда в хорошей форме и показывает хороший футбол. «Атлетико» находится всего в пяти баллах от лидерства, поэтому клуб будет сражаться за победу до последнего.

Информация для ставок

  • «Сеара» пропустила три мяча в последних пяти матчах
  • «Атлетико» выиграл три матча из последних пяти
  • «Сеара» не проигрывает семь матчей кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.92. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.25.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Депортиво Мальдонадо» в матче чемпионата Уругвая с «Пласа Колония».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.67 2.28
Лига Ставок 2.14 1.66 1.61 2.22
Мелбет 1.67 2.34
1XBET 1.67 2.34
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