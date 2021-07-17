«Сеара» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2021)

«Сеара» сыграет против «Атлетико» в рамках очередного тура чемпионата Бразилии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Сеару». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Атлетико» за 3.20.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Сеара» набрала 15 баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Сеара» выглядит очень хорошо, команда не проигрывает несколько поединков кряду и показывает футбол высочайшего уровня. Грядущий матч не должен стать серьезным препятствием для клуба.
«Атлетико» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 20 пунктов. В последних матчах «Атлетико» выглядит не так уж и плохо, команда в хорошей форме и показывает хороший футбол. «Атлетико» находится всего в пяти баллах от лидерства, поэтому клуб будет сражаться за победу до последнего.
Информация для ставок
- «Сеара» пропустила три мяча в последних пяти матчах
- «Атлетико» выиграл три матча из последних пяти
- «Сеара» не проигрывает семь матчей кряду
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.92. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.25.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Депортиво Мальдонадо» в матче чемпионата Уругвая с «Пласа Колония».