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«Седан» — «Анже». Прогноз на матч Кубка Франции (07.04.2021)

вчера, 17:13

7 апреля пройдет матч 1/8 финала Кубка Франции между «Седаном» и «Анже». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, который предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 10.00 4.90 1.36
Мелбет 10.70 5.38 1.33
BetBoom 11.00 4.60 1.33

Ставки букмекеров

«Анже» считается очевидным фаворитом в предстоящей игре. Поставить на победу гостей букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 1.37. Заключить пари на то, что команды сыграют вничью, БК предлагает по котировке 5.00, а победа «Седана» идет за 8.50.

Согласно выставленной линии, букмекеры в этом матче ждут забитых голов. Поставить на тотал больше (2,5) мячей можно за 1.70, меньше – 2.10.

Форма команд

«Седан» представляет вторую национальную лигу Франции, выступая в группе В. Там у команды посредственные результаты на старте сезона – 11 набранных очков за восемь туров и 12-е место в турнирной таблице.

В Кубке страны «Седан» уже прошел четыре круга. На предыдущей стадии соревнований команда победила в гостях «Сен-Луи» (2:0), а до этого справилась с «Шильтигхеймом» (4:0).

«Анже» в Кубке Франции прошел два раунда. В 1/32 финала «черно-белые» победили «Ренн» (2:1), а на предыдущей стадии справились с «Метцем» (1:0). В чемпионате команда уже не преследует глобальных задач, базируясь на 11-м месте турнирной таблицы. В прошлом туре Лиги 1 «Анже» спасся от поражения в домашней встрече против «Монпелье» (1:1).

Информация для ставок

  • В трех прошлых гостевых матчах «Анже» не пропускал голы
  • «Седан» забивал и пропускал голы в четырех предыдущих поединках на своем поле
  • Последний раз соперники встречались в сезоне-2012/2013 – домашняя победа «Анже» (1:0) и ничья на поле «Седана» (2:2)

Прогноз

«Анже» не светит борьба за выживание в чемпионате, поэтому команда может бросить все силы на продвижение по турнирной сетке Кубка. «Седан» существенно уступает в классе своему сопернику, поэтому ставки на победу гостей с форой (-1) выглядят перспективно. Такой исход в букмекерской конторе Мелбет можно сыграть по коэффициенту 1.65.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ред Стар» — «Лион».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.60 1.50 1.84 1.98 1.46 2.75
Мелбет 1.83 2.08
BetBoom 2.70 1.42 1.86 1.88 1.46 2.55
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:22
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Анже»
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