«Седан» — «Анже». Прогноз на матч Кубка Франции (07.04.2021)

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вчера, 17:13

7 апреля пройдет матч 1/8 финала Кубка Франции между «Седаном» и «Анже». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, который предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Анже» считается очевидным фаворитом в предстоящей игре. Поставить на победу гостей букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 1.37. Заключить пари на то, что команды сыграют вничью, БК предлагает по котировке 5.00, а победа «Седана» идет за 8.50.

Согласно выставленной линии, букмекеры в этом матче ждут забитых голов. Поставить на тотал больше (2,5) мячей можно за 1.70, меньше – 2.10.

Форма команд

«Седан» представляет вторую национальную лигу Франции, выступая в группе В. Там у команды посредственные результаты на старте сезона – 11 набранных очков за восемь туров и 12-е место в турнирной таблице.

В Кубке страны «Седан» уже прошел четыре круга. На предыдущей стадии соревнований команда победила в гостях «Сен-Луи» (2:0), а до этого справилась с «Шильтигхеймом» (4:0).

«Анже» в Кубке Франции прошел два раунда. В 1/32 финала «черно-белые» победили «Ренн» (2:1), а на предыдущей стадии справились с «Метцем» (1:0). В чемпионате команда уже не преследует глобальных задач, базируясь на 11-м месте турнирной таблицы. В прошлом туре Лиги 1 «Анже» спасся от поражения в домашней встрече против «Монпелье» (1:1).

Информация для ставок

В трех прошлых гостевых матчах «Анже» не пропускал голы

«Седан» забивал и пропускал голы в четырех предыдущих поединках на своем поле

Последний раз соперники встречались в сезоне-2012/2013 – домашняя победа «Анже» (1:0) и ничья на поле «Седана» (2:2)

Прогноз

«Анже» не светит борьба за выживание в чемпионате, поэтому команда может бросить все силы на продвижение по турнирной сетке Кубка. «Седан» существенно уступает в классе своему сопернику, поэтому ставки на победу гостей с форой (-1) выглядят перспективно. Такой исход в букмекерской конторе Мелбет можно сыграть по коэффициенту 1.65.

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