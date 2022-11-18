Сенегал — Нидерланды. Прогноз на матч чемпионата мира (21.11.2022)

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сегодня, 10:51

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Нидерландам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.6. Поверить в успех Сенегала можно по 6.3. Ничейный результат котируется цифрой 3.8.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.72.

Форма команд

Сборная Сенегала практически перед самым стартом турнира потеряла своего главного форварда Садио Мане, который не сможет помочь команде на протяжении всего турнира. Тем не менее, коллектив укомплектован физически одаренными игроками, которые постараются достойно выступить как минимум в групповом этапе и без своего лидера. В прошлой товарищеской встрече Сенегал сыграл вничью с Ираном (1:1), а несколькими днями ранее одолел команду Боливии (2:0).

Сборную Нидерландов некоторые эксперты называют даже «скрытым фаворитом» турнира, поэтому к команде Луи Ван Галла, как всегда, приковано большое количество внимания. Уже в первом туре коллектив ждет непростой соперник, однако именно европейская сборная является фаворитом матча и выйдет это доказывать на футбольный газон в Катаре. В прошлом матче Нидерланды минимально обыграли Бельгию (1:0), а ранее оказались сильнее Польши (2:0).

Информация для ставок

Сборная Сенегала проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Нидерланды не проигрывают на протяжении 15 матчей подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей сборной Нидерландов завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Нидерланды с первого тура постараются закрепиться в статусе лидера группы, а без Садио Мане команде Сенегала будет еще сложнее создавать в атаке. Предлагаем сделать ставку на победу европейской сборной по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.