«Сент-Этьен» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (05.12.2021)

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сегодня, 13:48

Очередной тур чемпионата Франции по футболу подарит болельщикам очное противостояние «Сент-Этьена» и «Ренна». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на игру, которая состоится 5 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победу в этой встрече одержит «Ренн». Заключить пари на успех хозяев можно по коэффициенту 1.84, а вероятность ничьи БК Фонбет оценила по коэффициенту 3.85. При этом, победа «Сент-Этьена» доступна по котировке 4.25.

Также линия БК Фонбет свидетельствует в пользу результативного исхода в данном противостоянии. Пари на ТБ (2,5) голов доступно по коэффициенту 1.86, а ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 2.05.

Форма команд

«Сент-Этьен» занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1, набрав за 16 туров 12 очков. В пассиве команды два поражения кряду в чемпионате, которые она потерпела во встречах с ПСЖ (1:3) и «Брестом» (0:1). Прежде «Сент-Этьен» выдал серию из четырех туров без поражений, включая победы над «Труа» (1:0) и «Клермоном» (3:2), но этих успехов оказалось мало для того, чтобы покинуть зону вылета.

«Ренн» неожиданно проиграл в минувшем туре чемпионата, уступив на домашней арене «Лиллю» со счетом 1:2. Так «красно-черные» прервали серию без поражений, которая затянулась на 13 поединков во всех турнирах. На данный момент «Ренн» идет третьим в турнирной таблице, отставая от «Марселя» на один балл.

Информация для ставок

«Сент-Этьен» сыграл на ТБ (2,5) голов в 5 из прошлых 6 домашних матчей Лиги 1

(2,5) голов в 5 из прошлых 6 домашних матчей Лиги 1 «Сент-Этьен» пропускал минимум два гола в 5 из предыдущих 6 домашних игр чемпионата

«Ренн» забивал минимум 2 гола в 3 последних гостевых поединках чемпионата Франции

Прогноз

«Сент-Этьен» сейчас очень много ошибается в обороне, чем должен пользоваться «Ренн», имеющий дополнительную мотивацию после поражения в минувшем туре от «Лилля». Предлагаем ставку на победу гостей по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Фонбет.