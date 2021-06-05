«Сентрал Кост Маринерс» — «Вестерн Юнайтед». Прогноз на матч австралийской А-Лиги (05.06.2021)

В австралийской А-Лиге очередной тур. На этот раз «Сентрал Кост Маринерс» сыграет против «Вестерн Юнайтед» 5 июня. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 10:05
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Кост Маринерс». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.58. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.15 и на победу гостей за 5.60.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Кост Маринерс» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 39 пунктов. В последних матчах «Маринерс» играет не лучшим образом, клуб регулярно теряет очки и мало забивает. Команда не теряет надежд попасть в топ-3, для этого нужно выиграть один матч, поэтому стоит ожидать от них агрессивной игры.
«Вестерн» играет ужасно в этом сезоне. У клуба в активе 28 пунктов. Команда идет на десятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах у «Юнайтед» не получается навязать борьбу другим клубам. Команда играет ужасно и никак не может порадовать болельщиков хорошими результатами.
Информация для ставок
- «Маринерс» выиграл два матча из последних пяти
- У «Вестерна» серия из восьми матчей кряду без побед
- «Вестерн» пропустил 15 голов в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Маринерс» за 1.14. Также можно поставить на «хотя бы одна команда не забьет» и победу «Маринерс» по коэффициенту 3.20.
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