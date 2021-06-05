«Сентрал Кост Маринерс» — «Вестерн Юнайтед». Прогноз на матч австралийской А-Лиги (05.06.2021)

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сегодня, 00:11

В австралийской А-Лиге очередной тур. На этот раз «Сентрал Кост Маринерс» сыграет против «Вестерн Юнайтед» 5 июня. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Кост Маринерс». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.58. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.15 и на победу гостей за 5.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кост Маринерс» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 39 пунктов. В последних матчах «Маринерс» играет не лучшим образом, клуб регулярно теряет очки и мало забивает. Команда не теряет надежд попасть в топ-3, для этого нужно выиграть один матч, поэтому стоит ожидать от них агрессивной игры.

«Вестерн» играет ужасно в этом сезоне. У клуба в активе 28 пунктов. Команда идет на десятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах у «Юнайтед» не получается навязать борьбу другим клубам. Команда играет ужасно и никак не может порадовать болельщиков хорошими результатами.

Информация для ставок

«Маринерс» выиграл два матча из последних пяти

У «Вестерна» серия из восьми матчей кряду без побед

«Вестерн» пропустил 15 голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Маринерс» за 1.14. Также можно поставить на «хотя бы одна команда не забьет» и победу «Маринерс» по коэффициенту 3.20.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ньюкасл Джетс» — «Перт Глори».