ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАвстралия. А-Лига 2020/2021

«Сентрал Кост Маринерс» — «Вестерн Юнайтед». Прогноз на матч австралийской А-Лиги (05.06.2021)

сегодня, 00:11

В австралийской А-Лиге очередной тур. На этот раз «Сентрал Кост Маринерс» сыграет против «Вестерн Юнайтед» 5 июня. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.55 4.40 5.40

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Кост Маринерс». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.58. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.15 и на победу гостей за 5.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кост Маринерс» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 39 пунктов. В последних матчах «Маринерс» играет не лучшим образом, клуб регулярно теряет очки и мало забивает. Команда не теряет надежд попасть в топ-3, для этого нужно выиграть один матч, поэтому стоит ожидать от них агрессивной игры.

«Вестерн» играет ужасно в этом сезоне. У клуба в активе 28 пунктов. Команда идет на десятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах у «Юнайтед» не получается навязать борьбу другим клубам. Команда играет ужасно и никак не может порадовать болельщиков хорошими результатами.

Информация для ставок

  • «Маринерс» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Вестерна» серия из восьми матчей кряду без побед
  • «Вестерн» пропустил 15 голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Маринерс» за 1.14. Также можно поставить на «хотя бы одна команда не забьет» и победу «Маринерс» по коэффициенту 3.20.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ньюкасл Джетс» — «Перт Глори».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.29 1.58 1.81 1.93
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:18
Победа хозяев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100