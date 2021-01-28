«Серкль Брюгге» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (28.01.2021)

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28 января 2021, 18:23

22-й тур Высшей лиги Бельгии подарит нам увлекательное противостояние — «Брюгге» приедет в гости к одному из аутсайдеров чемпионата – «Серкль Брюгге». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах. Матч пройдет 28 января 2021 года.

Ставки букмекеров

«Брюгге» является безусловным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.39. На победу хозяев коэффициент составляет 8.50. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 4.70.

Букмекеры считают, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2,5 мячей идет за 1.63. Поставить на низовой матч (ТМ 2,5) можно с коэффициентом 2.26.

Форма команд

«Брюгге» является безоговорочным лидером чемпионата. Их отрыв от ближайших преследователей составляет 12 пунктов. Команда очень редко теряет очки и показывает яркий комбинационный футбол. В последних играх чемпион Бельгии обыграл «Генк» (3:2) и «Остенде» (2:1). Сложно представить команду, которая на данный момент может составить серьезную конкуренцию «Брюгге» во внутреннем первенстве.

Аутсайдер турнира «Серкль Брюгге» недавно порадовал своих болельщиков. Команда в прошлом туре оказалась сильнее «Кортрейка» (2:1). Однако более ранние результаты клуба оставляют желать лучшего. Коллектив проиграл два матча с одинаковым счетом (0:1) «Антверпену» и «Стандарту». Команда не может найти свою игру и является одним из претендентов на вылет из высшей лиги Бельгии.

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл восемь последних матчей из девяти в чемпионате

В последних шести играх между командами «Серкль Брюгге» одержал всего 1 победу

«Серкль Брюгге» проиграл последние шесть домашних матчей

В трех из пяти личных встреч коллективов был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

«Брюгге» находится в потрясающей форме, стабильно набирает очки и показывает красивый футбол. «Серкль Брюгге» можно с трудом назвать командой, которой по силам остановить чемпиона Бельгии.

Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на «Брюгге» с форой -1.5 с коэффициентом 2.10.

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