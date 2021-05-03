«Севилья» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (03.05.2021)

«Севилья» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Этот поединок запланирован на 3 мая 2021 года.
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0 : 1
завершен
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Севилью», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» по 2.05.
Форма команд
«Севилья» — это одно из главных украшений Примеры нынешнего сезона. Клуб находится на четвертой строчке в турнирной таблице, клуб набрал 70 баллов. Команда Хулена Лопетеги выиграла 22 матча, четыре раза сыграла вничью и проиграла семь поединков. В активе «нервионцев» 49 забитых и 26 пропущенных мячей. «Севилья» имеет реальные шансы на чемпионский титул, но для этого нужно побеждать в каждом из оставшихся матчей и надеяться на то, что конкуренты потеряют очки.
«Атлетик» выиграл Суперкубок Испании, но дважды проигрывал в финалах Кубка Испании. С приходом Марселино игра клуба изменилась в лучшую сторону, команда сражается и пытается побеждать в каждом поединке, но это не всегда удается. Клуб набрал 42 балла и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе команды — десять побед, 12 ничьих и 11 поражений. В этом сезоне «Атлетик» забил 43 мяча и пропустил 36 голов. В последних играх баски, несмотря на свою статистику, все же играют далеко не лучшим образом.
Информация для ставок
● «Севилья» забила десять мячей в последних пяти матчах
● «Атлетик» не проигрывает три игры кряду
● «Севилья» не проигрывает девять игр кряду во всех турнирах
Прогноз
В этом матче можно поставить на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.80. Еще одна актуальная ставка — победа «Севильи» или ничья по 1.14.