«Севилья» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (03.05.2021)

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вчера, 11:19

«Севилья» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Этот поединок запланирован на 3 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Севилью», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» по 2.05.

Форма команд

«Севилья» — это одно из главных украшений Примеры нынешнего сезона. Клуб находится на четвертой строчке в турнирной таблице, клуб набрал 70 баллов. Команда Хулена Лопетеги выиграла 22 матча, четыре раза сыграла вничью и проиграла семь поединков. В активе «нервионцев» 49 забитых и 26 пропущенных мячей. «Севилья» имеет реальные шансы на чемпионский титул, но для этого нужно побеждать в каждом из оставшихся матчей и надеяться на то, что конкуренты потеряют очки.

«Атлетик» выиграл Суперкубок Испании, но дважды проигрывал в финалах Кубка Испании. С приходом Марселино игра клуба изменилась в лучшую сторону, команда сражается и пытается побеждать в каждом поединке, но это не всегда удается. Клуб набрал 42 балла и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе команды — десять побед, 12 ничьих и 11 поражений. В этом сезоне «Атлетик» забил 43 мяча и пропустил 36 голов. В последних играх баски, несмотря на свою статистику, все же играют далеко не лучшим образом.

Информация для ставок

● «Севилья» забила десять мячей в последних пяти матчах

● «Атлетик» не проигрывает три игры кряду

● «Севилья» не проигрывает девять игр кряду во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.80. Еще одна актуальная ставка — победа «Севильи» или ничья по 1.14.