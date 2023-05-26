«Севилья» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (27.05.2023)

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вчера, 06:51

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Севильи», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Севилья» готовится к финалу Лиги Европы и предстоящий матч чемпионата с «Реалом» определенно пойдет на пользу команде. В Ла Лиге коллектив занимает 10 место с 49 баллами и уступает «Жироне» лишь по дополнительным показателям. Турнирных задач у команды не осталось, поэтому вряд ли футболисты будут рисковать своим здоровьем и выкладываться на полную силу перед решающим матчем с «Ромой» в Лиге Европы. Два последних поединка «Севильи» завершились ничьими с «Эльче» (1:1) и «Бетисом» (0:0).

«Реал» в очередной раз обошел «Атлетико» в таблице Ла Лиги, воспользовавшись его осечкой. За два тура до конца «сливочные» занимают второе место с 74 баллами и опережают «матрасников» на один пункт. В игре с «Севильей» в случае победы «королевский клуб» только укрепит свою позицию, а потеря очков может привести к очередной «рокировке» мадридский коллективов. В прошлом туре «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» (2:1), а ранее минимально уступил на выезде «Валенсии» (0:1).

Информация для ставок

«Севилья» проиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Мадрид проиграл четыре последних выездных встречи во всех турнирах

«Севилья» проиграла четыре из пяти последних матчей «королевскому клубу» при одной ничьей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Севилье» не так важен предстоящий поединок с «Реалом», поэтому ставить на победу хозяев очень рискованно. Предлагаем опереться на статистику и выбрать надежный вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.