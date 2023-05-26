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«Севилья» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (27.05.2023)

вчера, 06:51
Карвахаль Даниэль

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Севильи», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.973.462.48
Pari 2.90 3.40 2.45

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Севилья» готовится к финалу Лиги Европы и предстоящий матч чемпионата с «Реалом» определенно пойдет на пользу команде. В Ла Лиге коллектив занимает 10 место с 49 баллами и уступает «Жироне» лишь по дополнительным показателям. Турнирных задач у команды не осталось, поэтому вряд ли футболисты будут рисковать своим здоровьем и выкладываться на полную силу перед решающим матчем с «Ромой» в Лиге Европы. Два последних поединка «Севильи» завершились ничьими с «Эльче» (1:1) и «Бетисом» (0:0).

«Реал» в очередной раз обошел «Атлетико» в таблице Ла Лиги, воспользовавшись его осечкой. За два тура до конца «сливочные» занимают второе место с 74 баллами и опережают «матрасников» на один пункт. В игре с «Севильей» в случае победы «королевский клуб» только укрепит свою позицию, а потеря очков может привести к очередной «рокировке» мадридский коллективов. В прошлом туре «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» (2:1), а ранее минимально уступил на выезде «Валенсии» (0:1).

Информация для ставок

  • «Севилья» проиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Реал» Мадрид проиграл четыре последних выездных встречи во всех турнирах
  • «Севилья» проиграла четыре из пяти последних матчей «королевскому клубу» при одной ничьей
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Севилье» не так важен предстоящий поединок с «Реалом», поэтому ставить на победу хозяев очень рискованно. Предлагаем опереться на статистику и выбрать надежный вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.41 2.02 1.88 1.59 2.46
Pari 2.00 1.83
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:03
Не думаю , что Реал захочет уступить 2 строчку в чемпионате. П2.
Гость
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