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«Шальке-04» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (01.04.2023)

сегодня, 11:38
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.103.731.93
Лига Ставок 3.80 3.70 1.98

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Шальке-04» добился прогресса в последних матчах Бундеслиги и имеет серию без поражений из нескольких поединков подряд. Клуб из Гельзенкирхена все еще находится в зоне вылета, а именно на 17 месте с 21 баллов, но сейчас их отделяет всего один балл от спасительного 15 места. В матче с «Байером» коллектив также рассчитывает набрать очки. Последние две встречи «Шальке-04» завершились ничьими с «Аугсбургом» (1:1) и «Боруссией» Д (2:2).

«Байер» продолжает свое выступление в Лиге Европы, а вот в Бундеслиге подопечные Хаби Алонсо много потеряли раньше. Сейчас коллектив занимает восьмое место с 37 очками, а от четвертой позиции его отделяют девять очков. В прошлом матче «Байер» обыграл на своем поле «Баварию» (2:1), а в Лиге Европы одолел «Ференцварош» (2:0).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл пять последних матчей во всех турнирах
  • «Шальке-04» не проигрывает уже восемь поединков подряд в Бундеслиге
  • «Байер» выиграл пять из семи последних матчей с «Шальке-04»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба клуба уверенно выступают в чемпионате, поэтому можем предположить, что они смогут отметиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.43 2.00 1.89 1.58 2.50
Лига Ставок 2.80 1.43 1.91 1.87 1.51 2.50
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