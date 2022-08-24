Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Шальке-04» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (27.08.2022)

сегодня, 15:32
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Унион». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Шальке-04» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.163.542.36
Лига Ставок 3.05 3.45 2.36
Мелбет 3.10 3.60 2.41

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Шальке-04» не смог добиться еще ни одной победы в Бундеслиге после возвращения и смог набрать лишь два балла. Главной задачей команды остается сохранение месте в элитном дивизионе после возвращения, поэтому сверхрезультатов от клуба не ожидают. В прошлом туре «Шальке-04» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0), а ранее вырвал ничью с «Боруссией» М (2:2).

«Унион» показал один из лучших стартов за последние годы и после трех туров занимает четвертое место с семью, очками уступая ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. Команда очень стабильно выступает уже несколько лет и может создать проблемы любому сопернику в чемпионате. Два последних поединка «Униона» завершились победой над «РБ Лейпциг» (2:1) и ничьей с «Майнцом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Шальке-04» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Унион» уступил в двух из десяти выездных матчей за последнее время
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Три последних матча команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что в этом противостоянии несколько больше шансов на победу у «Униона». Коллектив начнет игру первым номером и постарается с первых минут захватить преимущество. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.49 1.93 1.98 1.52 2.71
Лига Ставок 2.75 1.44 1.88 1.89 1.50 2.55
Мелбет 1.97 1.97
Все комментарии
5drg97harjdd
5drg97harjdd
сегодня в 18:12
Фаворит матча «Унион»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 