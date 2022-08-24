«Шальке-04» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (27.08.2022)

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сегодня, 15:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Унион». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Шальке-04» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Шальке-04» не смог добиться еще ни одной победы в Бундеслиге после возвращения и смог набрать лишь два балла. Главной задачей команды остается сохранение месте в элитном дивизионе после возвращения, поэтому сверхрезультатов от клуба не ожидают. В прошлом туре «Шальке-04» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0), а ранее вырвал ничью с «Боруссией» М (2:2).

«Унион» показал один из лучших стартов за последние годы и после трех туров занимает четвертое место с семью, очками уступая ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. Команда очень стабильно выступает уже несколько лет и может создать проблемы любому сопернику в чемпионате. Два последних поединка «Униона» завершились победой над «РБ Лейпциг» (2:1) и ничьей с «Майнцом» (0:0).

Информация для ставок

«Шальке-04» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Унион» уступил в двух из десяти выездных матчей за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что в этом противостоянии несколько больше шансов на победу у «Униона». Коллектив начнет игру первым номером и постарается с первых минут захватить преимущество. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.