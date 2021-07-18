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«Шапекоэнсе» — «Куяба». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.07.2021)

вчера, 13:05

«Шапекоэнсе» сыграет против «Куябы». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в чемпионате Бразилии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.642.963.16
Лига Ставок 2.55 3.10 2.90
Мелбет 2.52 3.05 3.10
1XBET 2.61 3.05 2.95
BetBoom 2.47 3.20 3.15

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Шапекоэнсе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу гостей за 2.95.

Форма команд

«Шапекоэнсе» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — четыре балла. В последних матчах «Шапекоэнсе» выглядит очень плохо, клуб не побеждает несколько поединков кряду и нет никаких причин полагать, что команду внезапно «прорвет» в грядущем матче.

«Куяба» набрала всего на два балла больше, чем соперник. У клуба в активе шесть очков. В последних поединках «Куяба» не может похвастаться хорошими результатами, эта команда выглядит очень плохо и не побеждает несколько игр кряду.

Информация для ставок

  • «Куяба» забила три гола в последних пяти матчах
  • «Шапекоэнсе» не побеждает 11 игр кряду
  • «Куяба» не побеждает десять поединков кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Куябы» за 1.50.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Атлетико Гойаниенсе» в матче чемпионата Бразилии с «Палмейрасом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.93 1.52 2.62
Лига Ставок 1.87 1.87 1.49 2.50
Мелбет 1.49 2.80
1XBET 1.50 2.64
BetBoom 1.96 1.88 1.55 2.52 1.28 3.80
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Все комментарии
4mpkwzgp36yk
4mpkwzgp36yk
вчера в 15:06
«Шапекоэнсе» одержит победу.
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