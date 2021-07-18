«Шапекоэнсе» — «Куяба». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.07.2021)

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вчера, 13:05

«Шапекоэнсе» сыграет против «Куябы». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в чемпионате Бразилии.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Шапекоэнсе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу гостей за 2.95.

Форма команд

«Шапекоэнсе» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — четыре балла. В последних матчах «Шапекоэнсе» выглядит очень плохо, клуб не побеждает несколько поединков кряду и нет никаких причин полагать, что команду внезапно «прорвет» в грядущем матче.

«Куяба» набрала всего на два балла больше, чем соперник. У клуба в активе шесть очков. В последних поединках «Куяба» не может похвастаться хорошими результатами, эта команда выглядит очень плохо и не побеждает несколько игр кряду.

Информация для ставок

«Куяба» забила три гола в последних пяти матчах

«Шапекоэнсе» не побеждает 11 игр кряду

«Куяба» не побеждает десять поединков кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Куябы» за 1.50.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Атлетико Гойаниенсе» в матче чемпионата Бразилии с «Палмейрасом».