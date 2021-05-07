«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч чемпионата Англии (08.05.2021)

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вчера, 06:48

«Шеффилд Юнайтед» примет у себя «Кристал Пэлас» в рамках 35-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение «Кристал Пэлас». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.3, а победа «Шеффилда» оценивается в 2.85.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» набрал 17 очков и замыкает турнирную таблицу АПЛ . В этом сезоне «клинки» выиграли 5 поединков, дважды сыграли вничью и проиграли в 27 матчах. В активе клуба 18 забитых и 60 пропущенных мячей. «Шеффилд» уже не сможет спастись от вылета в Чемпионшип. Уступив «Вулверхэмптону» (0:1) в 31-м туре, команда потеряла шансы на сохранение прописки в АПЛ .

«Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне АПЛ выиграл 10 матчей, 8 раз сыграл вничью и проиграл в 15 поединках. «стекольщики» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице и набрали 38 баллов. Команда забила 34 гола и пропустила 56 мячей. На данный момент «Кристал Пэлас» пребывает в очень плохой форме, проиграв 3 матча подряд.

Информация для ставок

«Шеффилд Юнайтед» забил два мяча в последних пяти играх

У «Шеффилда» четыре поражения в последних пяти матчах

«Кристал Пэлас» не побеждает четыре игры кряду

Прогноз

В этом поединке мы предлагаем сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Кристал Пэлас», по коэффициенту 1.43.

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