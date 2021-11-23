ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига чемпионов 2021/2022

«Шериф» — «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.11.2021)

23 ноября 2021, 00:10

Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов подарит нам увлекательное противостояние «Шерифа» и мадридского «Реала» в Тирасполе. Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Лига чемпионов 2021/2022
Шериф
Реал
0 : 3
завершен
24 ноября 2021, 23:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.216.621.24
Мелбет 11.50 6.27 1.27
1XBET 11.50 6.90 1.27

Ставки букмекеров

«Реал» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.25. На победу «Шерифа» коэффициент составляет 12. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 6.8.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит всего 2.03. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Реал» возглавляет свою группу Лиги чемпионов и в предстоящем матче может сделать большой шаг к тому, чтобы завершить эту стадию на первом месте. Кроме того, матч интересен с точки зрения реванша, ведь молдавские футболисты обыграли самый титулованный клуб мира на их поле. «Сливочные» опережают «Шериф» всего на три пункта, поэтому отнесутся к поединку более ответственно, чем это было во втором туре. Последние два матча Лиги чемпионов подопечные Анчелотти выиграли у «Шахтёра» (5:0, 2:1).

«Шериф» после изумительного дебюта в самом престижном турнире Европы немного сдал свои позиции и потерпел два поражения. Тем не менее клуб уже сейчас может занести такие выступления себе в актив и побороться с «Реалом» на глазах родной публики. Коллектив идет с шестью очками на третьем месте и имеет большие шансы попасть в Лигу Европы даже в случае неудачи. Последние два матча «Шериф» проиграл «Интеру» (1:3, 1:3).

Информация для ставок

  • «Реал» и «Шериф» проиграли всего по два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из шести выездных встреч мадридского «Реала» завершились исходом «обе забьют»
  • Шесть из восьми матчей «Шерифа» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» сделал выводы и не даст много шансов молдавскому клубу в этом поединке. Тем не менее мы предполагаем, что матч будет интересным и богатым на голы. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.03.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.42 2.36 1.63
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 5.43 1.17
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100