«Шериф» — «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.11.2021)

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23 ноября 2021, 00:10

Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов подарит нам увлекательное противостояние «Шерифа» и мадридского «Реала» в Тирасполе. Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Реал» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.25. На победу «Шерифа» коэффициент составляет 12. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 6.8.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит всего 2.03. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Реал» возглавляет свою группу Лиги чемпионов и в предстоящем матче может сделать большой шаг к тому, чтобы завершить эту стадию на первом месте. Кроме того, матч интересен с точки зрения реванша, ведь молдавские футболисты обыграли самый титулованный клуб мира на их поле. «Сливочные» опережают «Шериф» всего на три пункта, поэтому отнесутся к поединку более ответственно, чем это было во втором туре. Последние два матча Лиги чемпионов подопечные Анчелотти выиграли у «Шахтёра» (5:0, 2:1).

«Шериф» после изумительного дебюта в самом престижном турнире Европы немного сдал свои позиции и потерпел два поражения. Тем не менее клуб уже сейчас может занести такие выступления себе в актив и побороться с «Реалом» на глазах родной публики. Коллектив идет с шестью очками на третьем месте и имеет большие шансы попасть в Лигу Европы даже в случае неудачи. Последние два матча «Шериф» проиграл «Интеру» (1:3, 1:3).

Информация для ставок

«Реал» и «Шериф» проиграли всего по два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести выездных встреч мадридского «Реала» завершились исходом «обе забьют»

Шесть из восьми матчей «Шерифа» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» сделал выводы и не даст много шансов молдавскому клубу в этом поединке. Тем не менее мы предполагаем, что матч будет интересным и богатым на голы. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.03.