«Сент-Миррен» — «Абердин». Прогноз на матч шотландской Премьер-лиги (25.01.2022)

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вчера, 13:51

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре не определили и дают практически равные коэффициенты на оба клуба. Поставить на победу «Абердина» можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Фонбет. Поверить в успех «Сент-Миррена» предлагают по коэффициенту 2.35. В случае ничейного результата зайдет коэффициенту 3.25.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.35. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.6. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Сент-Миррен» расположился в нижней части турнирной таблицы и после всех сыгранных поединков занимает девятое место с 22 очками в копилке. В последнем матче чемпионата команда добыла три очка, обыграв «Данди Юнайтед» (2:1), а затем в кубке Шотландии прошла стадию 1/16 финала, обыграв «Эйр» (2:0).

«Абердин» продолжает попытки зацепиться за первую шестерку, чтобы потом продолжить борьбу за еврокубковые места и на данном этапе у команды получается. После 21 игры занимает шестое место и имеет отрыв от преследователей в три и пять очков. В минувших двух турах клуб сражался с «Рейнджерсом» и «Данди» и завершил игры со счетом (1:1) и (2:1) соответственно.

Информация для ставок

Последние четыре домашних игры «Сент-Миррен» завершил вничью

«Абердин» восемь раз проиграл в последних одиннадцати выездных встречах

Пять из шести минувших очных поединков заканчивались результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних мачта «Сент-Миррена» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре мы увидим игру равных по классу команд. Трудно сказать, кто будет иметь превосходство и контролировать игру, поэтому предлагаем рискнуть и поставит в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.25.