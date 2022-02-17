«Штутгарт» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2022)

1645098894

вчера, 14:54

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.18 в букмекерской конторе Фонбет. Те, кто верит в победу «Бохума», могут поставить по коэффициенту 3.25. Коэффициент на ничью составляет 3.45.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.84, в то время как низовой исход оценивается по 1.96. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Штутгарт» на данный момент безнадежно пытается выбраться из зоны вылета, однако за последние пять туров набрал всего одно очко. Команда занимает 17 место и набрала всего 18 очков, отставая от ближайшего конкурента на четыре пункта. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимы срочные изменения в тренировочном процессе. Два последних поединка «Штутгарт» проиграл «Байеру» (2:4) и «Айнтрахту» (2:3).

«Бохум» в прошлом туре сотворил настоящую сенсацию забив четыре мяча в первом тайме в ворота «Баварии» и победив в конечном итоге (4:2). Коллектив находится на эмоциональном подъеме и проиграл всего одну игру в пяти последних турах Бундеслиги, что позволяет ему занимать 11 место в таблице с 28 набранными очками. До матча с «Баварией», команда сыграла вничью с «Гертой» (1:1) и «Кельном» (2:2).

Информация для ставок

«Штутгарт» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

«Бохум» выиграл только две выездные встречи из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей «Бохума»завершились исходом «обе забьют»

Девять из десяти встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Коллективы катастрофически мало забивают в личных встречах между собой, что подтверждает статистика. Предполагаем, что и в этот раз болельщики не увидят большого количества забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.96 в букмекерской конторе Фонбет.