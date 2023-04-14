«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (15.04.2022)

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сегодня, 12:59

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Штутгарта», могут поставить по коэффициенту 3.5. Коэффициент на ничью составляет 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.67, в то время как низовой исход оценивается по 2.25. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Штутгарт» прервал свою серию без побед в Бундеслиге из четырех матчей, но ситуация у клуба остается сложным. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 16 место с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Чтобы сохранить прописку, хозяевам необходимо набирать очки в оставшихся поединках и стараться как можно быстрее покинуть зону вылета. Два последних матча «Штутгарта» завершились выездной победой над «Бохумом» в чемпионате (3:2) и успехом с «Нюрнбергом» в кубке Германии (1:0).

«Боруссия» ведет борьбу за чемпионство с «Баварией» и старается вырвать победы у соперников в каждом поединке. Сейчас «шмели» отстают от мюнхенского клуба на два балла и им очень важно не увеличивать отставание, ведь матчей осталось не так много. В выездной встрече со «Штуттгартом» гостям придется потратить много сил и исключить глупые ошибки в обороне. В прошлом туре «Боруссия» Дортмунд обыграла на своем поле «Унион» (2:1), а ранее на выезде уступила «Баварии» (2:4).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» не может выиграть на выезде уже четыре встречи подряд

«Боруссия» выиграла четыре последних матча со «Штутгартом»

Девять из десяти матчей между клубами на поле «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Коллективы много забивают в личных встречах между собой, что подтверждает статистика. Предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.