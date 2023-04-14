«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (15.04.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Штутгарта», могут поставить по коэффициенту 3.5. Коэффициент на ничью составляет 3.9.
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завтра, 16:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.67, в то время как низовой исход оценивается по 2.25. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Штутгарт» прервал свою серию без побед в Бундеслиге из четырех матчей, но ситуация у клуба остается сложным. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 16 место с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Чтобы сохранить прописку, хозяевам необходимо набирать очки в оставшихся поединках и стараться как можно быстрее покинуть зону вылета. Два последних матча «Штутгарта» завершились выездной победой над «Бохумом» в чемпионате (3:2) и успехом с «Нюрнбергом» в кубке Германии (1:0).
«Боруссия» ведет борьбу за чемпионство с «Баварией» и старается вырвать победы у соперников в каждом поединке. Сейчас «шмели» отстают от мюнхенского клуба на два балла и им очень важно не увеличивать отставание, ведь матчей осталось не так много. В выездной встрече со «Штуттгартом» гостям придется потратить много сил и исключить глупые ошибки в обороне. В прошлом туре «Боруссия» Дортмунд обыграла на своем поле «Унион» (2:1), а ранее на выезде уступила «Баварии» (2:4).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Боруссия» не может выиграть на выезде уже четыре встречи подряд
- «Боруссия» выиграла четыре последних матча со «Штутгартом»
- Девять из десяти матчей между клубами на поле «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Коллективы много забивают в личных встречах между собой, что подтверждает статистика. Предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.