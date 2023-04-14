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«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (15.04.2022)

сегодня, 12:59
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Штутгарта», могут поставить по коэффициенту 3.5. Коэффициент на ничью составляет 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.563.902.04
Pari 3.50 3.85 2.00

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.67, в то время как низовой исход оценивается по 2.25. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Штутгарт» прервал свою серию без побед в Бундеслиге из четырех матчей, но ситуация у клуба остается сложным. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 16 место с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Чтобы сохранить прописку, хозяевам необходимо набирать очки в оставшихся поединках и стараться как можно быстрее покинуть зону вылета. Два последних матча «Штутгарта» завершились выездной победой над «Бохумом» в чемпионате (3:2) и успехом с «Нюрнбергом» в кубке Германии (1:0).

«Боруссия» ведет борьбу за чемпионство с «Баварией» и старается вырвать победы у соперников в каждом поединке. Сейчас «шмели» отстают от мюнхенского клуба на два балла и им очень важно не увеличивать отставание, ведь матчей осталось не так много. В выездной встрече со «Штуттгартом» гостям придется потратить много сил и исключить глупые ошибки в обороне. В прошлом туре «Боруссия» Дортмунд обыграла на своем поле «Унион» (2:1), а ранее на выезде уступила «Баварии» (2:4).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Боруссия» не может выиграть на выезде уже четыре встречи подряд
  • «Боруссия» выиграла четыре последних матча со «Штутгартом»
  • Девять из десяти матчей между клубами на поле «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Коллективы много забивают в личных встречах между собой, что подтверждает статистика. Предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.60 1.31 2.25 1.70 1.78 2.12
Pari 2.20 1.68
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:30
Обе команды в этом матче должны забить и тб 2,5 !
Гость
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