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«Штутгарт» — «Гамбург». Прогноз на матч плей-офф Бундеслиги (01.06.2023)

вчера, 19:32
Штутгарт

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Гамбурга», могут поставить по коэффициенту 4.6. Коэффициент на ничью составляет 4.15

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.654.225.31
Pari 1.68 4.30 5.10

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.63, в то время как низовой исход оценивается по 2.3. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

Несмотря на единственное поражение в пяти последних турах Бундеслиги, «Штутгарт» не смог подняться выше 16 места и теперь вынужден сыграть стыковой матч плей-офф с «Гамбургом». Коллектив показывал очень нестабильный футбол на протяжении всего сезона, но сейчас имеет шанс остаться в Бундеслиге, в случае победы в этом противостоянии. Два последних матча «Штутгарта» завершились ничьей с «Хоффенхаймом» (1:1) и выездным разгромом «Майнца» (4:1).

«Гамбург» выиграл последние туры в Бундеслиге 2, но команде не хватило одного очка, чтобы достать двух конкурентов, которые вышли напрямую в элитный дивизион. Коллектив давно пытается вернуться в Бундеслигу и в этот раз занял третьем место с 66 баллами. В игре со «Штутгартом» на выезде гостям следует добиться приемлемого результата, чтобы добиться выхода в главный чемпионат страны уже на своем поле при поддержке трибун. В прошлом матче «Гамбург» обыграл «Зандхаузен» (1:0), а ранее одолел «Гройтер Фюрт» (2:1).

Информация для ставок

  • «Гамбург» выиграл только пять матчей из десяти последних в чемпионате
  • «Штутгарт» одержал три победы из десяти последних на своем стадионе
  • Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Трудно представить в каком настроении подходят команды к этой игре, поэтому предлагаем опереться на статистику. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.53 1.32 2.23 1.71 1.75 2.17
Pari 2.35 1.60
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:38
И те и другие в нынешнем сезоне не отличаются надежностью оборонительных редутов, но при этом обладают достаточным атакующим потенциалом. «Швабы» после назначения Хенесса сильно прибавили в созидании, и вот уже на протяжении девяти матчей во всех турнирах обменивается со своими соперниками забитыми мячами. У Гамбурга подобная тенденция наблюдается в пяти последних матчах из шести сыгранных. Более того, если посмотреть на очные встречи данных визави, то можно увидеть, что они в поединках друг с другом на регулярной основе обмениваются результативными ударами (8 матчей).
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