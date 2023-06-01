«Штутгарт» — «Гамбург». Прогноз на матч плей-офф Бундеслиги (01.06.2023)

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вчера, 19:32

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Гамбурга», могут поставить по коэффициенту 4.6. Коэффициент на ничью составляет 4.15

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.63, в то время как низовой исход оценивается по 2.3. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

Несмотря на единственное поражение в пяти последних турах Бундеслиги, «Штутгарт» не смог подняться выше 16 места и теперь вынужден сыграть стыковой матч плей-офф с «Гамбургом». Коллектив показывал очень нестабильный футбол на протяжении всего сезона, но сейчас имеет шанс остаться в Бундеслиге, в случае победы в этом противостоянии. Два последних матча «Штутгарта» завершились ничьей с «Хоффенхаймом» (1:1) и выездным разгромом «Майнца» (4:1).

«Гамбург» выиграл последние туры в Бундеслиге 2, но команде не хватило одного очка, чтобы достать двух конкурентов, которые вышли напрямую в элитный дивизион. Коллектив давно пытается вернуться в Бундеслигу и в этот раз занял третьем место с 66 баллами. В игре со «Штутгартом» на выезде гостям следует добиться приемлемого результата, чтобы добиться выхода в главный чемпионат страны уже на своем поле при поддержке трибун. В прошлом матче «Гамбург» обыграл «Зандхаузен» (1:0), а ранее одолел «Гройтер Фюрт» (2:1).

Информация для ставок

«Гамбург» выиграл только пять матчей из десяти последних в чемпионате

«Штутгарт» одержал три победы из десяти последних на своем стадионе

Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Трудно представить в каком настроении подходят команды к этой игре, поэтому предлагаем опереться на статистику. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.