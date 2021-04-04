«Штутгарт» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (04.04.2021)

В 27-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет «Вердер». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.
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1 : 0
завершен
сегодня, 16:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.91. Ничейный результат идёт по коэффициенту 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.1.
Форма команд
«Вердер» идет на 12-м месте и спокойно заканчивает этот сезон, не преследуя серьезные турнирные цели. В последних матчах команда немного сдала в результатах, однако это не стоит рассматривать как проблему коллектива. В последних двух играх «Вердер» проиграл «Вольфсбургу» (1:2) и «Баварии» (1:3).
«Штутгарт» находится на 9-м месте в Бундеслиге и стабильно набирает очки в последнее время. Исключением стал последний матч команды. Клуб имеет хороший запас очков от зоны вылета и может не беспокоиться о своей безопасности. Последними двумя матчами «Штутгарта» стало поражение от «Баварии» (0:4) и победа над «Хоффенхаймом» (2:0).
Информация для ставок
- «Штутгарт» проиграл четыре матча из последних десяти официальных встреч
- Четыре из пяти последних матчей «Вердера» закончились исходом «обе забьют»
- «Вердер» не может обыграть на выезде «Штутгарт» уже пять матчей подряд
- Последние три поединка между командами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды находятся в середине турнирной таблицы и не решают важных турнирных задач. Предполагаем, что мы увидим открытый футбол, где каждый из коллективов сумеет отличиться хотя бы один раз. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.