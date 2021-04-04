«Штутгарт» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (04.04.2021)

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сегодня, 00:41

В 27-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет «Вердер». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.91. Ничейный результат идёт по коэффициенту 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.1.

Форма команд

«Вердер» идет на 12-м месте и спокойно заканчивает этот сезон, не преследуя серьезные турнирные цели. В последних матчах команда немного сдала в результатах, однако это не стоит рассматривать как проблему коллектива. В последних двух играх «Вердер» проиграл «Вольфсбургу» (1:2) и «Баварии» (1:3).

«Штутгарт» находится на 9-м месте в Бундеслиге и стабильно набирает очки в последнее время. Исключением стал последний матч команды. Клуб имеет хороший запас очков от зоны вылета и может не беспокоиться о своей безопасности. Последними двумя матчами «Штутгарта» стало поражение от «Баварии» (0:4) и победа над «Хоффенхаймом» (2:0).

Информация для ставок

«Штутгарт» проиграл четыре матча из последних десяти официальных встреч

Четыре из пяти последних матчей «Вердера» закончились исходом «обе забьют»

«Вердер» не может обыграть на выезде «Штутгарт» уже пять матчей подряд

Последние три поединка между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды находятся в середине турнирной таблицы и не решают важных турнирных задач. Предполагаем, что мы увидим открытый футбол, где каждый из коллективов сумеет отличиться хотя бы один раз. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.