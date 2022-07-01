«АИК» — «Мьельбю». Прогноз на матч Аллсвенскан (02.07.2022)

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01 июля 2022, 20:59

Ставки букмекеров

« АИК » уверенно идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.45, ничья в игре продается за 4.20, а победа «Мьельбю» за 8.20 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода противостояния. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.81, а ТБ (2.5) по 2.00.

Форма команд

«Аик» идет в группе лидеров, располагаясь на втором месте, имея в активе 24 очка. В текущем розыгрыше команда семь раз обыграла соперников, три встречи закончила вничью и две поражением. В предшествующих пяти турах добыто две победы и три встречи закончены с равным счетом. В крайнем противостоянии очки поделены с «Дагерфорс» (1:1).

«Мьельбю» к 12 туру подходит на восьмой строчке, на брав 16 очков. В текущем розыгрыше клуб четырежды обыгрывал соперников, четыре раза уходил с поля при равном счете и трижды потерпел поражение. В последних пяти турах два матча проиграно и три сыграно вничью. В крайней встрече с «Норрчепинг» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

« АИК » выиграл в 11 из 15 последних матчей в чемпионате

» выиграл в 11 из 15 последних матчей в чемпионате 13 из 15 последних матчей «Мьельбю» завершились с менее 3.5 голами

«Мьельбю» не проиграл в четырех из пяти последних очных встреч

Прогноз