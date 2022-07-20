«Хэкен» — «Юргорден». Прогноз на матч Аллсвенскан (24.07.2022)

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20 июля 2022, 14:40

Ставки букмекеров

«Юргорден» с минимальной разницей идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.55, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Хэкен» по 2.60 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.63, а ТМ (2.5) за 2.28.

Форма команд

«Хэкен» идет лидером турнира, имея в активе 31 очков. В текущей кампании команда девять раз обыгрывала соперников, расписала четыре «мировые» и однажды уступила. В последних пяти турах добыто три максимальных результата, а в двух встречах очки были поделены. В крайнем противостоянии верх взят над «Сундсвалль» (1:5).

«Юргорден» после 14 туров занимает вторую позицию, набрав 30 очков. В нынешнем сезоне команда девять раз обыгрывала соперников, а по три поединка сыграла вничью и проиграла. В последних пяти турах добыт максимальный результат. В крайнем противостоянии обыгран «Вернаму» (5:0).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Юргорден» завершились с более 1.5 голами

«Хэкен» не проиграл в 14 из 15 последних матчей

«Юргорден» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание прямую конкуренцию команд в таблице, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Юргорден» не проиграет с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.