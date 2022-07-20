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«Хэкен» — «Юргорден». Прогноз на матч Аллсвенскан (24.07.2022)

20 июля 2022, 14:40
Хэкен - Юргорден

Ставки букмекеров

«Юргорден» с минимальной разницей идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.55, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Хэкен» по 2.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.663.682.63

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.63, а ТМ (2.5) за 2.28.

Форма команд

«Хэкен» идет лидером турнира, имея в активе 31 очков. В текущей кампании команда девять раз обыгрывала соперников, расписала четыре «мировые» и однажды уступила. В последних пяти турах добыто три максимальных результата, а в двух встречах очки были поделены. В крайнем противостоянии верх взят над «Сундсвалль» (1:5).

«Юргорден» после 14 туров занимает вторую позицию, набрав 30 очков. В нынешнем сезоне команда девять раз обыгрывала соперников, а по три поединка сыграла вничью и проиграла. В последних пяти турах добыт максимальный результат. В крайнем противостоянии обыгран «Вернаму» (5:0).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Юргорден» завершились с более 1.5 голами
  • «Хэкен» не проиграл в 14 из 15 последних матчей
  • «Юргорден» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание прямую конкуренцию команд в таблице, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Юргорден» не проиграет с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.69 1.76 2.15
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
21 июля в 00:19, ред.
Добра дружище. ✊️
Ну а я на гостей и ТМ2.50. Тем интереснее смотреть будет.
Тебе тоже Удачи. ✌️🙋‍♂️
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
21 июля в 00:17
Приветствую Вас Уважаемый, согласен матч должен быть интересным и результативным. Встречаются первая и вторая команда турнирной таблицы чемпионата Швеции. Думаю что "Хэкен" не проиграет, соответственно поставлю на 1Х. Удачи
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
21 июля в 00:00
Хороший футбол должен получиться. 👍 Я за гостей буду болеть и ставить.
Gahi
Gahi
20 июля в 23:44
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
x3jvdv6vhegk
x3jvdv6vhegk
20 июля в 15:57
Победу одержит «Юргорден»
Гость
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